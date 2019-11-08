В охоронній фірмі, яку підозрюють у катуванні дітей, проходять обшуки – ЗМІ

В Одесі в охоронної фірми "Центр" проводять обшуки, імовірно, пов’язані з катуванням дітей у "Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Одеської обласної державної адміністрації", відомому як "Світанок".

Про це повідомляє журналістка Ірина Гриб у Facebook.

У пресслужбах поліції та прокуратури Одеської області "Українській правді" відмовилися коментувати це, заявивши, що в них поки немає жодної інформації від слідчих.

Натомість за даними Іриии Гриб, обшуки проводять Одеська міська прокуратура №2, слідчі Малиновського відділку поліції, корпус оперативних дій МВС, аби перевірити факти знущань над дітьми.

"За інформацією правоохоронців, у ОА Центр не було договору на надання послуг, але вони виїжджали в КП, де здійснювали насильницькі дії по відношенню до дітей", – написала журналістка.

"Мої джерела повідомляють, що одному з охоронців вручать підозра за 127 ст – тортури", – додала Гриб.

На сторінці Агентства безпеки "Центр" значиться: "Ми охороняємо і оберігаємо вас і ваші родини. Ми дбаємо про ваш спокої та здоров'я. І ми це робимо завжди – 24/7, без вихідних і свят. Ми – це всі 800 ваших захисників, команда Агентства безпеки "Центр".

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