В охоронній фірмі, яку підозрюють у катуванні дітей, проходять обшуки – ЗМІ

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П'ятниця, 8 листопада 2019, 13:07
Fb Ирина Гриб

В Одесі в охоронної фірми "Центр" проводять обшуки, імовірно, пов’язані з катуванням дітей у "Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Одеської обласної державної адміністрації", відомому як "Світанок".

Про це повідомляє журналістка Ірина Гриб у Facebook.

У пресслужбах поліції та прокуратури Одеської області "Українській правді" відмовилися коментувати це, заявивши, що в них поки немає жодної інформації від слідчих.

Натомість за даними Іриии Гриб, обшуки проводять Одеська міська прокуратура №2, слідчі Малиновського відділку поліції, корпус оперативних дій МВС, аби перевірити факти знущань над дітьми.

"За інформацією правоохоронців, у ОА Центр не було договору на надання послуг, але вони виїжджали в КП, де здійснювали насильницькі дії по відношенню до дітей", – написала журналістка.

"Мої джерела повідомляють, що одному з охоронців вручать підозра за 127 ст – тортури", – додала Гриб.

На сторінці Агентства безпеки "Центр" значиться: "Ми охороняємо і оберігаємо вас і ваші родини. Ми дбаємо про ваш спокої та здоров'я. І ми це робимо завжди – 24/7, без вихідних і свят. Ми – це всі 800 ваших захисників, команда Агентства безпеки "Центр".

Знати більше: Побої, ізолятор, психушка. Колишня вихованка розповіла про знущання над дітьми в "Світанку"

Передісторія:

  • 1 листопада поліція Одеської області та Держбюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактами катування та інших порушень прав дітей у комунальному закладі "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей" служби у справах дітей Одеської ОДА.
  • Раніше правозахисниця Зоя Мельник та волонтер Лучезар Панфілов повідомляли про знущання над дітьми у притулку: нібито у "Світанку" забирали у дітей особисті речі і мобільні телефони, не надавали необхідну медичну допомогу, обстригали волосся,.
  • Більше того, вихователі нібито викликали приватну охорону, яка катувала дітей: била, обливала холодною водою, вдаряла електрошокером, змушувала жувати тютюн і використаний презерватив.

Теми: Одеса діти права людини скандал


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