Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В охоронній фірмі, яку підозрюють у катуванні дітей, проходять обшуки – ЗМІ

П'ятниця, 8 листопада 2019, 12:07
В охоронній фірмі, яку підозрюють у катуванні дітей, проходять обшуки – ЗМІ
Fb Ирина Гриб

В Одесі в охоронної фірми "Центр" проводять обшуки, імовірно, пов’язані з катуванням дітей у "Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Одеської обласної державної адміністрації", відомому як "Світанок".

Про це повідомляє журналістка Ірина Гриб у Facebook.

У пресслужбах поліції та прокуратури Одеської області "Українській правді" відмовилися коментувати це, заявивши, що в них поки немає жодної інформації від слідчих.

Натомість за даними Іриии Гриб, обшуки проводять Одеська міська прокуратура №2, слідчі Малиновського відділку поліції, корпус оперативних дій МВС, аби перевірити факти знущань над дітьми.

"За інформацією правоохоронців, у ОА Центр не було договору на надання послуг, але вони виїжджали в КП, де здійснювали насильницькі дії по відношенню до дітей", – написала журналістка.

"Мої джерела повідомляють, що одному з охоронців вручать підозра за 127 ст – тортури", – додала Гриб.

На сторінці Агентства безпеки "Центр" значиться: "Ми охороняємо і оберігаємо вас і ваші родини. Ми дбаємо про ваш спокої та здоров'я. І ми це робимо завжди – 24/7, без вихідних і свят. Ми – це всі 800 ваших захисників, команда Агентства безпеки "Центр".

Знати більше: Побої, ізолятор, психушка. Колишня вихованка розповіла про знущання над дітьми в "Світанку"

Передісторія:

  • 1 листопада поліція Одеської області та Держбюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактами катування та інших порушень прав дітей у комунальному закладі "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей" служби у справах дітей Одеської ОДА.
  • Раніше правозахисниця Зоя Мельник та волонтер Лучезар Панфілов повідомляли про знущання над дітьми у притулку: нібито у "Світанку" забирали у дітей особисті речі і мобільні телефони, не надавали необхідну медичну допомогу, обстригали волосся,.
  • Більше того, вихователі нібито викликали приватну охорону, яка катувала дітей: била, обливала холодною водою, вдаряла електрошокером, змушувала жувати тютюн і використаний презерватив.

"Українська правда" у Threads

Теми: Одесадітиправа людинискандал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Одеса
Залужний призначив нового начальника одеського військкомату
Зеленський: Окупанти боятимуться наближатись до Криму й наших берегів Азовського моря
Зеленський приїхав в Одесу
Останні новини
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
Усі новини...
Реклама: