В охоронній фірмі, яку підозрюють у катуванні дітей, проходять обшуки – ЗМІ
В Одесі в охоронної фірми "Центр" проводять обшуки, імовірно, пов’язані з катуванням дітей у "Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Одеської обласної державної адміністрації", відомому як "Світанок".
Про це повідомляє журналістка Ірина Гриб у Facebook.
У пресслужбах поліції та прокуратури Одеської області "Українській правді" відмовилися коментувати це, заявивши, що в них поки немає жодної інформації від слідчих.
Натомість за даними Іриии Гриб, обшуки проводять Одеська міська прокуратура №2, слідчі Малиновського відділку поліції, корпус оперативних дій МВС, аби перевірити факти знущань над дітьми.
"За інформацією правоохоронців, у ОА Центр не було договору на надання послуг, але вони виїжджали в КП, де здійснювали насильницькі дії по відношенню до дітей", – написала журналістка.
"Мої джерела повідомляють, що одному з охоронців вручать підозра за 127 ст – тортури", – додала Гриб.
На сторінці Агентства безпеки "Центр" значиться: "Ми охороняємо і оберігаємо вас і ваші родини. Ми дбаємо про ваш спокої та здоров'я. І ми це робимо завжди – 24/7, без вихідних і свят. Ми – це всі 800 ваших захисників, команда Агентства безпеки "Центр".
Знати більше: Побої, ізолятор, психушка. Колишня вихованка розповіла про знущання над дітьми в "Світанку"
Передісторія:
- 1 листопада поліція Одеської області та Держбюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактами катування та інших порушень прав дітей у комунальному закладі "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей" служби у справах дітей Одеської ОДА.
- Раніше правозахисниця Зоя Мельник та волонтер Лучезар Панфілов повідомляли про знущання над дітьми у притулку: нібито у "Світанку" забирали у дітей особисті речі і мобільні телефони, не надавали необхідну медичну допомогу, обстригали волосся,.
- Більше того, вихователі нібито викликали приватну охорону, яка катувала дітей: била, обливала холодною водою, вдаряла електрошокером, змушувала жувати тютюн і використаний презерватив.