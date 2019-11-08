У вихідні в Україні потеплішає до 22 градусів

У найближчі дві доби у більшості областей України тмпература становитиме +14 +19 градусів, а на Півдні сягне +22 градусів.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталки Діденко

Деталі: Денна температура повітря у більшості областей становитиме +14+19 градусів, на Півдні +17 +22 градуси. На північному сході: Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, буде свіжіше - +10 +14 градусів.

погода 9 листопада Гідрометцентр

В суботу дощитиме на Заході, Півночі та в Центрі. Але переважно - у нічні та ранкові години, вдень опади припинятимуться.

Вихідними Україна буде однією з найтепліших країн Європи

У неділю, 10-го листопада, суттєві опади в Україні малоймовірні, лише на Закарпатті та в прикарпатських областях втримається волога погода. У західних областях у неділю похолодає до +10+15 градусів проти суботніх +14 +19 градусів.

погода 10 листопада гідрометцентр

Вихідними може знову повернутися рвучкий вітер. Напрямок - з південного сходу.

У Києві в суботу вночі та вранці пройде дощ, вдень - без істотних опадів.

У неділю в столиці опади малоймовірні, можливий туман. Вітер - поривчастий.

Температура повітря у Києві вночі близько +10 градусів, вдень очікується потепління до +15 +17 градусів.