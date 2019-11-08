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У вихідні в Україні потеплішає до 22 градусів

П'ятниця, 8 листопада 2019, 12:16

У найближчі дві доби у більшості областей України тмпература становитиме +14 +19 градусів, а на Півдні сягне +22 градусів.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталки Діденко

Деталі: Денна температура повітря у більшості областей становитиме +14+19 градусів, на Півдні +17 +22 градуси. На північному сході: Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, буде свіжіше -  +10 +14 градусів.

погода 8 листопада
погода 9 листопада
Гідрометцентр

В суботу дощитиме на Заході, Півночі та в Центрі. Але переважно - у нічні та ранкові години, вдень опади припинятимуться.

Вихідними Україна буде однією з найтепліших країн Європи.
Вихідними Україна буде однією з найтепліших країн Європи

У неділю, 10-го листопада, суттєві опади в Україні малоймовірні, лише на Закарпатті та в прикарпатських областях втримається волога погода. У західних областях у неділю похолодає до +10+15 градусів проти суботніх +14 +19 градусів.

погода 10 листопада
погода 10 листопада
гідрометцентр

Вихідними може знову повернутися рвучкий вітер. Напрямок - з південного сходу.

У Києві в суботу вночі та вранці пройде дощ, вдень - без істотних опадів.

У неділю в столиці опади малоймовірні, можливий туман. Вітер - поривчастий.

Температура повітря у Києві вночі близько +10 градусів, вдень очікується потепління до +15 +17 градусів.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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