Держдеп США ліквідує посаду спецпредставника по Україні – ЗМІ

Державний департамент США ліквідує посаду спеціального представника по Україні, яку раніше займав Курт Волкер.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Foreign Policy з посиланням на чинних і колишніх американських чиновників.

Очікується, що всі повноваження перейдуть іншим чиновникам Держдепартаменту, чиє портфоліо включає питання України.

Посада спецпредставника була створена спеціально під Волкера, вона була неоплачуваною і він приділяв цій роботі лише частину свого часу.

Видання зазначає, що рішення про її скасування стало першим відчутним сигналом про те, що наслідки від процесу імпічменту залишать відчутний слід в американській політиці щодо України, яка зараз в епіцентрі битви за президентство Дональда Трампа.

Нинішні і колишні американські чиновники говорять, що посада Волкера, швидше за все, буде скасована в основному тому, що адміністрації США буде важко знайти когось на цю роль, враховуючи, наскільки загрозливою стала робота над напрямком політики по Україні.

Ті, хто були причетні до неї, і дали свідчення Конгресу у справі про імпічмент, зіткнулися з тиском з боку юристів Держдепартаменту.

Один з неназваних чиновників сказав, що Держдепартаменту буде "важко знайти хоч когось, хто погодиться торкнутися цієї роботи навіть триметровою палицею".

"Ніхто при здоровому глузді не захоче цю роботу. Це чітка проблема, коли весь світ буде стежити за кожним твоїм рухом. А ще у тебе керівництво в Держдепартаменті, яке не демонструє бажання заступатися за своїх людей навіть в базових речах", - сказав колишній чиновник США.

Нагадаємо, "Європейська правда" публікувала огляд розсекреченого допиту експосла США Марі Йованович (див. публікацію "Підтримка Зеленського, боротьба з Луценком та помста Трампа") та повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора – "Від Коломойського до Порошенка: закриті свідчення посла США про Україну та Зе-команду"