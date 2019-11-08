Водій нашкодив на McDrive у Києві і вранці знову попався п’яним

Столична поліція за добу двічі піймала нетверезого водія вантажівки і склала на нього два адмінпротоколи.

Джерело: патрульна поліція Києва

Деталі: Увечері 7 листопада патрульні отримали виклик "Порушення ПДР". На місці події вони з’ясували, що 31-річний водій вантажівки Renault намагався заїхати на парковку McDonald’s на вулиці Вишгородській, здійснив ДТП, ускладнив дорожній рух і пошкодив паркан.

Під час спілкування з чоловіком інспектори виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння, тому запропонували пройти огляд за допомогою драгеру, який показав 2.73 проміле. Правоохоронці зазначають, що склали адмінпротокол попередили водія про заборону подальшого руху, до моменту поки він не протверезіє.

Водночас вранці 8 лситопада до патрульних звернулась громадянка та повідомила, що коли вона йшла додому їй перегородив рух водій вантажівки.

Патрульні розшукали водія. Виявилось, що це той самий вечірній порушник. Цього разу драгер показав результат – 1,22 проміле в крові.

Тож патрульні склали ще один протокол за статтею 130 "Керування в стані сп'яніння" та винесли постанову за ч.1 ст.122 КУпАП за порушення ПДР.