Біля Оболонської набережної в Києві затонула яхта

29013 переглядів
П'ятниця, 8 листопада 2019, 15:04

Між затокою Собаче гирло та затокою Верблюд в Оболонському районі затонула яхта.

Джерело: ДСНС України у м. Києві

Дослівно: "8 листопада, о  09:16 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення від водної поліції про те, що між затокою Собаче гирло та затокою Верблюд в Оболонському районі затонула яхта".

Деталі: На місце події було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону. На місці події рятувальники встановили, що затонула однопалубна яхта. Загиблих чи травмованих не виявлено. Обставини події будуть встановлювати правоохоронці.

 

Українська правда
Теми: Київ ДСНС


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Водій нашкодив на McDrive у Києві і вранці знову попався п’яним 8 листопада 2019, 14:44
СБУ прийшла з обшуком до бізнес-центру Києва: у провадженні фігурує Столар 8 листопада 2019, 13:44
E-квиток дав збій у київському метро 8 листопада 2019, 08:59
Усі новини
Головні новини
Лідером довіри мешканців ОРДЛО є Путін – опитування
Трамп анонсував публікацію стенограми другої розмови з Зеленським
Віцеспікер Сейму Польщі: Затримання Мазура – виключно технічне
Міністр: Слова Зеленського про стандарти новин – непорозуміння
Усі новини
здоров'я

Все про вірус папіломи людини: нарости на геніталіях, рак і целібат

Фото

Дива, які можна побачити тільки в маршрутці

думка

Не вбивайте павуків! Науковці пояснюють чому