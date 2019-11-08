Біля Оболонської набережної в Києві затонула яхта
П'ятниця, 8 листопада 2019, 14:04
Між затокою Собаче гирло та затокою Верблюд в Оболонському районі затонула яхта.
Джерело: ДСНС України у м. Києві
Дослівно: "8 листопада, о 09:16 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення від водної поліції про те, що між затокою Собаче гирло та затокою Верблюд в Оболонському районі затонула яхта".
Деталі: На місце події було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону. На місці події рятувальники встановили, що затонула однопалубна яхта. Загиблих чи травмованих не виявлено. Обставини події будуть встановлювати правоохоронці.
Українська правда