Україна підписала безвіз із Монголією

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П'ятниця, 8 листопада 2019, 15:16

У посольстві України у Варшаві у п’ятницю урочисто підписано угоду між урядами України та Монголії про взаємне скасування віз.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Угоду від уряду України підписав посол України в Польщі Андрій Дещиця, а від уряду Монголії – посол Монголії в Польщі і за сумісництвом в Україні Немех Батаа.

"Угода передбачає, що громадяни України можуть в’їжджати до Монголії без віз на 90 днів упродовж 180 днів", - повідомив агентству Дещиця.

За його словами, Монголія є черговою країною, яка відкрита для українських громадян для безвізових поїздок.

"Ми вже маємо 88 таких країн, а зі спрощеним в’їздом в інші країни – це вже понад 140 країн", - уточнив дипломат.

Дещиця підкреслив, що підписана угода важлива ще й тому, що до сьогоднішнього дня між Україною і Монголією діяла угода 1979 року, яка була підписана свого часу між СРСР і Монгольською Народною Республікою, а потім була підтверджена українським урядом.

"Але з того часу ситуація абсолютно змінилася, змінилися також документи, тобто вона фактично застаріла. Тому ми привели у відповідність до цієї угоди перелік документів, які потрібні для подорожей громадян України і Монголії",- констатував Дещиця.

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Теми: Монголія безвіз


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