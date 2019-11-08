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Cуд ООН підтримав Україну у справі проти РФ про прийнятність скарги щодо тероризму на Донбасі

П'ятниця, 8 листопада 2019, 15:52
Cуд ООН підтримав Україну у справі проти РФ про прийнятність скарги щодо тероризму на Донбасі

Міжнародний суд ООН визнав прийнятною скаргу у справі України проти РФ щодо порушення Росією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне рішення було оголошено сьогодні в Гаазі.

Суд ООН виносив рішення не по суті скарги України, а попереднє - щодо юрисдикції, тобто про можливість застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму стосовно подій на Донбасі. Також на розгляді - скарга про порушення Росією Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Суд відхилив заперечення Росії, яка вимагала від суду закрити справу та стверджувала, що ця конвенція  не може бути застосована щодо її допомоги бойовикам на Сході України.

Таким чином, надалі Суд ООН може перейти до розгляду справи по суті.

Україна ініціювала позов проти Російської Федерації в січні 2017 року і вимагає відшкодувати збитки за триваючі і систематичні порушення обох конвенцій.

У квітні 2017 року Міжнародний суд ООН ухвалив рішення про застосування тимчасових заходів, наказавши Росії утримуватись від збереження або застосування нових обмежень на права кримськотатарської спільноти зберігати свої представницькі інституції, зокрема Меджліс кримськотатарського народу, та забезпечити доступ до освіти українською мовою.

Серед звинувачень, висунутих Росії - надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням; збиття літака "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17; обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська; знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік Волновахи; вибух під час мирного зібрання в Харкові; дискримінація щодо української та кримськотатарської громад; заборона діяльності Меджлісу кримськотатарського народу; хвилі зникнень, вбивства, самовільні обшуки, затримання; обмеження на викладання української й кримськотатарської мов.

Європейська правда

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Теми: ООНсудРосіятероризмДонбас
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