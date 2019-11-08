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Опублікована резолютивна частина рішення Суду ООН у справі України проти РФ

П'ятниця, 8 листопада 2019, 18:41
Опублікована резолютивна частина рішення Суду ООН у справі України проти РФ

Заступниця міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Лана Зеркаль опублікувала резолютивну частину рішення Міжнародного Суду ООН у справі України проти РФ щодо Донбасу та Криму.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Буквально вчора ми з вами обговорювали, яку сторону обере Суд. А вже сьогодні Суд безпрецедентною кількістю голосів став на сторону України, на сторону кожного постраждалого на Донбасі і їх родин, за кожного кримського татарина і етнічного українця, які сьогодні знаходяться в тимчасово окупованому Криму", - написала Зеркаль на своїй сторінці у Facebook.

 

Резолютивна частина рішення виглядає наступним чином:

Суд,

(1) Тринадцятьма голосами до трьох,

Відхиляє попереднє заперечення Російської Федерації щодо відсутності у Суду юрисдикції на підставі частини 1 Статті 24 Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму;

(2) Тринадцятьма голосами до трьох,

Постановляє про наявність юрисдикції на підставі частини 1 Статті 24 Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму;

(3) П’ятнадцятьма голосами до одного,

Відхиляє попереднє заперечення Російської Федерації щодо відсутності у Суду юрисдикції на підставі Статті 22 Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації;

(4) Одноголосно,

Відхиляє попереднє заперечення Російської Федерації щодо неприйнятності Позову України в частині за Міжнародною конвенцією про ліквідацію всіх форм расової дискримінації;

(5) П’ятнадцятьма голосами до одного,

Постановляє про наявність юрисдикції на підставі Статті 22 Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації розглядати вимоги України за цією Конвенцією, а також про прийнятність Позову у частині цих вимог.

У МЗС повідомили, що наступним кроком очікується встановлення Судом ООН дедлайну для подання Російською Федерацією контрмеморандуму. Після наступних подань Суд проведе слухання по суті, на яких Україна зможе представити свою повну справу.

Теми: ООНсудРосія
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