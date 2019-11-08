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Окупанти схопили легендарну кримську татарку – Чубаров

П'ятниця, 8 листопада 2019, 21:06
Окупанти схопили легендарну кримську татарку – Чубаров

На адмінкордоні з Кримом окупанти затримали 82-річну Айше Сеітмуратову, ветеранку кримськотатарського національного руху.

Джерело: голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці у Facebook

Пряма мова: "Щойно стало відомо, що на контрольному пункті Чаплинка адміністративного кордону між материковою частиною України і Кримським півостровом російські окупанти затримали легендарну 82-річну Айше Сеітмуратову, кримську татарку, радянську дисидентку, журналістку, історика, ветеранку кримськотатарського національного руху".

Деталі: За словами Чубарова, Сеітмуратова має громадянство США, яке вона отримала після вигнання її з СРСР у 1978 році. Вона постійно проживає в Криму, який відмовилася залишати після вторгнення російських військ у 2014 році й окупації Криму.

Пряма мова: "У Меджлісі кримськотатарського народу вживають заходів для встановлення зв'язку з Айше Абла і надання їй допомоги".

Більше деталей: Як передає група "Кримська солідарність" у Facebook, російські прикордонники більше години протримали автобус, в якому їхала Сеітмуратова. Потім всіх пропустили, а її - ні.

За отриманою інформацією, на додаткову перевірку її повели через американське громадянство.

У Сеітмуратової немає з собою засобів зв'язку, і наразі про неї нічого невідомо.

Пізніше Чубаров написав, що отримав нову інформацію про подію. За його даними, не пропустивши Айше Сеітмуратову через КПП, її відіслали на контрольно-пропускний пункт "Чонгар": мовляв, іноземці можуть перетинати "кордон" там.

Пряма мова: "Від Чаплинки до Чонгара відстань понад 120 кілометрів. З Айше Абла у нас, як і раніше, немає зв'язку - вона не взяла з собою мобільний телефон".

 

Українська правда

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Теми: Кримнадзвичайна подія
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