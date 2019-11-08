Біля Шулявського мосту знайшли склад боєприпасів

У 30 метрах від Шулявського шляхопроводу в Києві під час заміни інженерних мереж знайшли склад боєприпасів часів Другої світової війни.

Джерело: сайт Київської міської держадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Петра Пантелеєва

Пряма мова: "Заміна інженерних мереж – дуже корисний процес. Щойно під час таких робіт у 30 метрах від Шулявського шляхопроводу виявили склад боєприпасів часів Другої світової війни".

Деталі: На місце викликали фахівців Держслужби з надзвичайних ситуацій. Вони вже вилучили 35 снарядів різних типів. Роботи продовжуються.

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