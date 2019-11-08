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Біля Шулявського мосту знайшли склад боєприпасів

П'ятниця, 8 листопада 2019, 22:27
Біля Шулявського мосту знайшли склад боєприпасів

У 30 метрах від Шулявського шляхопроводу в Києві під час заміни інженерних мереж знайшли склад боєприпасів часів Другої світової війни.

Джерело: сайт Київської міської держадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Петра Пантелеєва

Пряма мова: "Заміна інженерних мереж – дуже корисний процес. Щойно під час таких робіт у 30 метрах від Шулявського шляхопроводу виявили склад боєприпасів часів Другої світової війни".

Деталі: На місце викликали фахівців Держслужби з надзвичайних ситуацій. Вони вже вилучили 35 снарядів різних типів. Роботи продовжуються.

 

Нагадаємо:

  • Шулявський міст частково обвалився 27 лютого 2017 року. 
  • Роботи з будівництва нового шляхопроводу довжиною 158,17 м, велосипедних доріжок (довжина – 741 м), ліво- та правоповоротних з’їздів, реконструкції підземного пішохідного переходу, благоустрою та озеленення заплановано завершити до кінця 2019 - початку 2020 року.

Українська правда

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Теми: Київнадзвичайна подіябудівництво
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