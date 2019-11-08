Біля Шулявського мосту знайшли склад боєприпасів
У 30 метрах від Шулявського шляхопроводу в Києві під час заміни інженерних мереж знайшли склад боєприпасів часів Другої світової війни.
Джерело: сайт Київської міської держадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Петра Пантелеєва
Пряма мова: "Заміна інженерних мереж – дуже корисний процес. Щойно під час таких робіт у 30 метрах від Шулявського шляхопроводу виявили склад боєприпасів часів Другої світової війни".
Деталі: На місце викликали фахівців Держслужби з надзвичайних ситуацій. Вони вже вилучили 35 снарядів різних типів. Роботи продовжуються.
Нагадаємо:
- Шулявський міст частково обвалився 27 лютого 2017 року.
- Роботи з будівництва нового шляхопроводу довжиною 158,17 м, велосипедних доріжок (довжина – 741 м), ліво- та правоповоротних з’їздів, реконструкції підземного пішохідного переходу, благоустрою та озеленення заплановано завершити до кінця 2019 - початку 2020 року.
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