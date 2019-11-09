У світі почали розробляти 6G мережі

У Китаї офіційно почали роботу над розробкою мобільної мережі 6G.

Джерело: CNBC

Деталі: Міністерство науки й технологій Китаю заявило, що створить 2 робочі групи для розробки 6G. Одну з урядовців профільних департаментів, другу — з представників 37 університетів, інститутів, компаній.

Пряма мова: Заступник міністра науки й технологій Ванг Сі зазначив: "У цей критичний період національного розвитку ми повинні надавати велике значення розвитку 6G, ефективно просувати його та відкривати шлях до інновацій".

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