У світі почали розробляти 6G мережі

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Субота, 9 листопада 2019, 02:27

У Китаї офіційно почали роботу над розробкою мобільної мережі 6G.

Джерело: CNBC

Деталі: Міністерство науки й технологій Китаю заявило, що створить 2 робочі групи для розробки 6G. Одну з урядовців профільних департаментів, другу — з представників 37 університетів, інститутів, компаній. 

Пряма мова: Заступник міністра науки й технологій Ванг Сі зазначив: "У цей критичний період національного розвитку ми повинні надавати велике значення розвитку 6G, ефективно просувати його та відкривати шлях до інновацій". 

Нагадаємо:

  • 1 листопада у Китаї запустили найбільшу у світі мобільну мережу 5G. Швидкість передачі даних перевищує 4G у 20 разів, а у деяких випадках швидкість може бути більшою навіть у 100 разів.
  • Технологія 5G може значно пришвидшить розвиток інших технологій, таких як "розумне місто", безпілотні автомобілі тощо.

Теми: Китай інтернет


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