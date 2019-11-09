Трамп планує заборонити продаж електронних сигарет молоді

Адміністрація президента Сполучених Штатів планує заборонити продаж електронних сигарет особам, які не досягли до 21 років.

Джерело: Президент США Дональд Трамп, передає CNBS

Пряма мова: "Ми повинні подбати про наших дітей, це особливо важливо, у нас буде вікове обмеження - 21 рік або близько того, на наступному тижні ми оголосимо про щось дуже важливе для вейпинга".

Деталі: Низка американських штатів і місцевих органів влади вже підвищили вік куріння з 18 років до 21 року. Також кілька законодавців подали федеральні законопроекти, в тому числі лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл.

У той же час Трамп припустив, що адміністрація може відмовитися від планів заборони ароматизованих електронних сигарет.