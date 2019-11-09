Рух швидкісного трамваю у Києві знову призупинять

9 та 10 листопада рух швидкісного трамваю №1 у Києві буде призупинено.

Джерело: пресцентр КП "Київпастранс".

Деталі: Через заміну трамвайних колій від зупинки "Вул. Генерала Потапова" до вул. Зодчих 9 та 10 листопада рух трамвайного маршруту №1 буде призупинено, рух трамвайного маршруту №3 залишиться без змін.

За даними Київпастрансу, кількість автобусів на маршруті № 2Т буде збільшено, запланований інтервал руху 7 хв., за умови відсутності заторів/дорожньо-транспортних пригод.