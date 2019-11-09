Рух швидкісного трамваю у Києві знову призупинять

6029 переглядів
Субота, 9 листопада 2019, 09:02

9 та 10 листопада рух швидкісного трамваю №1 у Києві буде призупинено.

Джерело: пресцентр КП "Київпастранс".

Деталі: Через заміну трамвайних колій від зупинки "Вул. Генерала Потапова" до вул. Зодчих  9 та 10 листопада рух трамвайного маршруту №1 буде призупинено, рух трамвайного маршруту №3 залишиться без змін.

За даними Київпастрансу, кількість автобусів на маршруті № 2Т буде збільшено, запланований інтервал руху 7 хв., за умови відсутності заторів/дорожньо-транспортних пригод. 

Українська правда
Теми: Київ транспорт


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Біля Шулявського мосту знайшли склад боєприпасів 8 листопада 2019, 23:27
Заборгував за комуналку і підстрелив сусіда: нападника взяли під варту 8 листопада 2019, 20:37
Біля Оболонської набережної в Києві затонула яхта 8 листопада 2019, 15:04
Усі новини
Головні новини
Лідером довіри мешканців ОРДЛО є Путін – опитування
Трамп анонсував публікацію стенограми другої розмови з Зеленським
Віцеспікер Сейму Польщі: Затримання Мазура – виключно технічне
Міністр: Слова Зеленського про стандарти новин – непорозуміння
Усі новини
думка

Чому кімнатні рослини не приносять вам користі

Фото

Дива, які можна побачити тільки в маршрутці

флешмоб

Вусопад: чому чоловіки не голяться в листопаді