Вибори у США: в президенти йде мільярдер Блумберг

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Субота, 9 листопада 2019, 10:08

77-річний мільярдер, екс-мер Нью-Йорка Майкл Блумберг має намір взяти участь у виборах президента США 2020 року.

Джерело: AP

Деталі: Один з найбагатших людей у світі, Блумберг має намір взяти участь у праймеріз в штаті Алабама, де первинне голосування відбудеться раніше за інші штати - 3 березня.

При цьому, як зазначає АР, участь Блумберга в праймеріз не гарантує, що він почне президентську кампанію.

"Нам потрібно ... забезпечити поразку Трампа, але Майкл стурбований тим, що нинішні кандидати (від Демократичної партії - ред.) не в змозі зробити це", - пояснив наміри Блумберга його помічник Говард Вольфсон.

Основним конкурентом чинного президента Дональда Трампа на виборах-2020 від демократів вважається Джо Байден.

На початку року Блумберг заявляв після проведених соцопитувань, що не братиме участі у праймеріз Демократичної партії, а його радники заявляли, що скласти конкуренцію Байдену Блумберг не зможе.

Публікація минулого місяця звіту Байдена про збір коштів на кампанію послабила його підтримку у партії, а опитування в штатах Айова і Нью-Гемпшир показали, що підтримка Байдена у регіонах, які зазвичай найбільш важливі у праймеріз, досить низька.

Українська правда
Теми: вибори США Трамп


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