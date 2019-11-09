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Київ: Боржникам за комуналку може світити заборона виїзду за кордон чи арешт майна

Субота, 9 листопада 2019, 09:34

У Києві близько 5% споживачів не розраховуються за всіма видами житлово-комунальних послуг, за рішенням суду на боржника може бути накладено санкції – від заборони виїзду за кордон до арешту рухомого й нерухомого майна.

Джерело: пресцентр КМДА з посиланням на брифінг гендиректора "Центру комунального сервісу" Андрія Щербину 

Деталі: За словами Щербини, наразі рівень розрахунку за спожиті послуги сягає 80%. При цьому орієнтовно 5% споживачів не розраховуються за спожите взагалі, і на них припадає 60% суми заборгованості мешканців Києва.

За деякими особовими рахунками борги сягають сотень тисяч гривень.

Дослівно: "Щоб врегулювати питання заборгованості, шляхом укладення договорів розстрочення, достатньо звернутися до найближчого "Центру комунального сервісу" з необхідними документами та обрати оптимальний термін для погашення боргу", – зазначив Щербина. 

"Якщо боржник не реагує на повідомлення, накопичує борги, не звертається за допомогою, справу можуть передати до суду. За рішенням суду на боржника накладають санкції – від заборони виїзду за кордон до арешту рухомого й нерухомого майна", - додав він. 

Українська правда
Теми: КиївборгЖКГ
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