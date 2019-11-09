Ексарбітр ФІФА розповів, як перед матчем "Динамо" його хотіли підкупити ікрою

Ексарбітр ФІФА іспанець Едуардо Ітурральде Гонсалес згадав епізод перед матчем Ліги Чемпіонів за участі київського "Динамо", коли його прихильність намагалися купити за ікру.

Джерело: коментар Гонсалеса газеті "El Larguero de la Cadena SER", повідомляє іспанське видання AS.

Дослівно: "Я судив матч в Києві через два або три роки після відомої історії, яка сталася з Антоніо Лопесом Ньєто. Мене поселили в готелі, де кімната була більшою, ніж весь мій будинок в Іспанії.

"Там всюди були банки з ікрою. Навіть під подушкою була банка з ікрою. У холодильнику, у ванній кімнаті... Я сказав своєму помічнику: Ти бачив, скільки тут банок ікри? Так вони намагаються купити нашу прихильність. Інші, напевно, цю ікру забирають. Це нечесно і може бути розцінено як спроба купити нас... Асистент Мануель Діас Вега тоді сказав: "Те, що я хочу, вони не зможуть дати мені. Все інше я зможу купити сам", - заявив Гонсалес.

Ймовірно, іспанський рефері згадує історію перед матчем групового турніру Ліги Чемпіонів у 2002 році, коли він судив гру "Динамо" - "Ньюкасл" (2:0).

Нагадаємо, історія з шубами для іспанського судді Антоніо Лопеса Ньєто, про яку згадував Ітурральде Гонсалес, сталася у вересні 1995 року. Після матчу Ліги Чемпіонів "Динамо" - "Панатінаїкос" (1:0). Тоді рефері зізнався, що представники українського клубу запропонували йому хабар у розмірі 30 тисяч доларів США і дві норкові шуби в обмін на те, щоб він вплинув на результат зустрічі.

Ньєто тоді заявив, що дану пропозицію йому зробив генеральний менеджер "Динамо" (на той час офіційна посада Ігоря Суркіса, а президентом "Динамо" в той час був Григорій Суркіс. Прим. УП).

За результатами розслідування УЄФА відсторонило київське "Динамо" від участі у турнірі того сезону.

Також на три роки клуб був не допущений до турнірів під егідою УЄФА. Ігор Суркіс і генсек команди Василь Бабійчук були дискваліфіковані пожиттєво.

Через рік за безпосередньої участі першого президента України Леоніда Кравчука та Віктора Медведчука "Динамо" дозволили грати у єврокубках вже наступного сезону. Також була знята дискваліфікація з Ігоря Суркіса.