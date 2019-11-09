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У Польщі за запитом РФ затримали одного з лідерів УНА-УНСО

Субота, 9 листопада 2019, 15:09
У Польщі за запитом РФ затримали одного з лідерів УНА-УНСО

У Польщі в суботу затримали добровольця війни на Донбасі, одного з лідерів УНА-УНСО Ігоря Мазура з позивним "Тополя".

Джерело: Рух опору капітуляції, Людмила Денісова у Facebook

Дослівно Рух опору капітуляції: "Сьогодні в Польщі затримали відомого добровольця, учасника війни з російськими окупантами, заступника командира УНСО і одного зі співзасновників РОК Ігоря Мазура "Тополю"".

Деталі: Омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що Мазура, який також є співробітником Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини, затримали на прикордонному пункті Дорогуск за запитом РФ.

За інформацією омбудсмена, до Мазура не допускають українського консула та не надають адвоката.

Пряма мова Денісової: "У понеділок, 11 листопада, в місті Холм буде вирішуватися питання про взяття нашого колеги під варту з метою екстрадиції в Росію".

"Українська правда" звернулася по коментар до департаменту консульської служби МЗС України.

Українська правда
Теми: Польщанаціоналісти
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