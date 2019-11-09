Екснардеп Заліщук стала радницею Гончарука

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Субота, 9 листопада 2019, 16:58

Колишня нардеп Світлана Заліщук стала радником прем'єрміністра Олексія Гончарука з питань зовнішньої політики.

Джерело: Повідомлення Заліщук у Facebook

Пряма мова: "З учорашнього дня офіційно працюю штатним радником прем’єрміністра України з питань зовнішньої політики".

"У команді прем’єра я відповідатиму за підготовку його міжнародних зустрічей та міжнародних візитів у тісній координації з МЗС та віцепрем'єром Дмитром Кулебою. Моїми головними kpi будуть успішні контакти голови уряду зі своїми візаві, міжнародними фінансовими інституціями та дипломатами, створення позитивних передумов для розвитку міжнародної співпраці України, допомога в привабленні інвестицій, сприяння ефективнішому економічному співробітництву між державами. Окремо виділю боротьбу за наше європейське майбутнє та енергетичну безпеку".

Деталі: Заліщук додала, що товаришувала з Гончаруком "з домайданних часів", вірить в наміри і цінності цієї людини.

"Цей уряд, як на мене, має одну принципову відмінність від попередніх. І це не вік, хоча він і наймолодший в історії країни. Цей уряд формувався не за квотним принципом від монополістів. Поки це ще не результат звільнення країни від тотального впливу монополістів, але це передумова, яка дає Україні такий шанс", - написала вона.

Довідка: Світлана Заліщук 2014 року була обрана народним депутатом від БПП. Була членом міжфракційного об'єднання "Єврооптимісти".

У лютому 2019 року разом з тодішніми нардепами Мустафою Найємом та Сергієм Лещенком заявила про вихід із БПП.

Балотувалася на парламентських виборах 2019 року як самовисуванець по округу округ №199 на Черкащині, однак не пройшла до Верховної Ради.

Українська правда
Теми: Кабінет міністрів


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