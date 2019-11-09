У ЄБРР підтримують земельну реформу, але нагадали про запобіжники

Керуючий партнер ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне зазначив, що ЄБРР підтримує реформу ринку землі в Україні, однак хоче переконатися, що вона впроваджується правильно.

Джерело: пост Патроне в Facebook у суботу за підсумками зустрічі з міністром Тимофієм Миловановим

Дослівно: "Ми також очевидно повністю виступаємо за реформування ринку землі. Це історична можливість. Ось чому ми хочемо переконатися, що вона правильно впроваджена та встановлені правильні запобіжники.

Українці заслуговують на прозорий та справедливий ринок сільськогосподарських земель та захист від корупції та зловживань".

Деталі: Патроне також зазначив, що ЄБРР готовий надавати фінансову допомогу в ході реформи.

Що було раніше: У суботу керуючий партнер ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне заявив, що швидке запровадження земельної реформи в Україні може спричинити незворотні помилки.

Передісторія:

Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства опублікувало для обговорення законопроєкт щодо обігу земель сільськогосподарського призначення, яким з 1 жовтня 2020 року скасовується заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Можливість купувати землю буде в українських фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави. Законопроєктом передбачено переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки. Концентрація землі у власності визначена на рівні 15% області та 0,5% країни. Землі державної та комунальної власності будуть реалізовуватися на торгах. Стартова ціна продажу – нормативна грошова оцінка.

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