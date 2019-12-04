Для Інституту нацпам’яті знайшли заміну В'ятровичу
Кабінет міністрів призначив Антона Дробовича головою Українського інституту національної пам’яті.
Джерело: Telegram-канал нардепа Олексія Гончаренка, пресслужба КМУ, коментар Дробовича "Українській правді"
Дослівно Гончаренко: "Кабмін призначив Дробовича Антона — головою Українського інституту національної пам’яті. Антон - доцент кафедри культурології Національного педагогічного університету імені Драгоманова".
Пряма мова Дробовича: "Все буде в рамках чинного законодавства та в національних інтересах України".
Деталі: За словами Дробовича, на нього ще чекає спецперевірка.
Водночас, за словами ексглави Інституту Володимира В'ятровича призначення Дробовича – "це чергове неправильне кадрове рішення уряду в гуманітарній політиці".
Пряма мова В'ятровича: "Це вже не помилка, а розворот в інший бік. В національній пам‘яті може не лишитися місця для України та українців".
Довідка: Дробович Антон Едуардович. Кандидат філософських наук. Керівник освітніх програм Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр".
Доцент Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Експерт з питань культури і освіти Інституту суспільно-економічних досліджень.
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Нагадаємо:
- На початку конкурсу заявки на посаду голови Українського інституту національної пам’яті прийняли від 17 охочих.
- 18 вересня Володимир В'ятрович завершив роботу на посаді голови УІНП, а 3 грудня В’ятрович став депутатом і увійшов до фракції Порошенка.