Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Для Інституту нацпам’яті знайшли заміну В'ятровичу

Середа, 4 грудня 2019, 12:55
Для Інституту нацпам’яті знайшли заміну В'ятровичу

Кабінет міністрів призначив Антона Дробовича головою Українського інституту національної пам’яті.

Джерело: Telegram-канал нардепа Олексія Гончаренка, пресслужба КМУ, коментар Дробовича "Українській правді"

Дослівно Гончаренко: "Кабмін призначив Дробовича Антона — головою Українського інституту національної пам’яті. Антон - доцент кафедри культурології Національного педагогічного університету імені Драгоманова".

Пряма мова Дробовича: "Все буде в рамках чинного законодавства та в національних інтересах України".

Деталі: За словами Дробовича, на нього ще чекає спецперевірка. 

 
Антон Дробович
фото: FB

Водночас, за словами ексглави Інституту Володимира В'ятровича призначення Дробовича – "це чергове неправильне кадрове рішення уряду в гуманітарній політиці".

 
фото: FB

Пряма мова В'ятровича: "Це вже не помилка, а розворот в інший бік. В національній пам‘яті може не лишитися місця для України та українців".

Довідка: Дробович Антон Едуардович. Кандидат філософських наук. Керівник освітніх програм Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр".

Доцент Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Експерт з питань культури і освіти Інституту суспільно-економічних досліджень.

Читайте також: Що чекає УІНП? Бліц із кандидатами на посаду голови. ЕКСКЛЮЗИВ

Нагадаємо: 

  • На початку конкурсу заявки на посаду голови Українського інституту національної пам’яті прийняли від 17 охочих.
  • 18 вересня Володимир В'ятрович завершив роботу на посаді голови УІНП, а 3 грудня В’ятрович став депутатом і увійшов до фракції Порошенка.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Кабінет міністрів
Уряд вніс зміни в роботу Prozorro Market: як працюватимуть закупівлі
Кабмін розширив програму єОселя на всіх українців без власного житла
Уряд призначив Думу головою АРМА
Останні новини
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
Усі новини...
Реклама: