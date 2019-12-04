Для Інституту нацпам’яті знайшли заміну В'ятровичу

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Середа, 4 грудня 2019, 13:55

Кабінет міністрів призначив Антона Дробовича головою Українського інституту національної пам’яті.

Джерело: Telegram-канал нардепа Олексія Гончаренка, пресслужба КМУ, коментар Дробовича "Українській правді"

Дослівно Гончаренко: "Кабмін призначив Дробовича Антона — головою Українського інституту національної пам’яті. Антон - доцент кафедри культурології Національного педагогічного університету імені Драгоманова".

Пряма мова Дробовича: "Все буде в рамках чинного законодавства та в національних інтересах України".

Деталі: За словами Дробовича, на нього ще чекає спецперевірка. 

 
Антон Дробович
фото: FB

Водночас, за словами ексглави Інституту Володимира В'ятровича призначення Дробовича – "це чергове неправильне кадрове рішення уряду в гуманітарній політиці".

 
фото: FB

Пряма мова В'ятровича: "Це вже не помилка, а розворот в інший бік. В національній пам‘яті може не лишитися місця для України та українців".

Довідка: Дробович Антон Едуардович. Кандидат філософських наук. Керівник освітніх програм Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр".

Доцент Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Експерт з питань культури і освіти Інституту суспільно-економічних досліджень.

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Нагадаємо: 

  • На початку конкурсу заявки на посаду голови Українського інституту національної пам’яті прийняли від 17 охочих.
  • 18 вересня Володимир В'ятрович завершив роботу на посаді голови УІНП, а 3 грудня В’ятрович став депутатом і увійшов до фракції Порошенка.

Альона Мазуренко, УП
Теми: Кабінет міністрів


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