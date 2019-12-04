Для Інституту нацпам’яті знайшли заміну В'ятровичу

Кабінет міністрів призначив Антона Дробовича головою Українського інституту національної пам’яті.

Джерело: Telegram-канал нардепа Олексія Гончаренка, пресслужба КМУ, коментар Дробовича "Українській правді"

Дослівно Гончаренко: "Кабмін призначив Дробовича Антона — головою Українського інституту національної пам’яті. Антон - доцент кафедри культурології Національного педагогічного університету імені Драгоманова".

Пряма мова Дробовича: "Все буде в рамках чинного законодавства та в національних інтересах України".

Деталі: За словами Дробовича, на нього ще чекає спецперевірка.

Антон Дробович фото: FB

Водночас, за словами ексглави Інституту Володимира В'ятровича призначення Дробовича – "це чергове неправильне кадрове рішення уряду в гуманітарній політиці".

фото: FB

Пряма мова В'ятровича: "Це вже не помилка, а розворот в інший бік. В національній пам‘яті може не лишитися місця для України та українців".

Довідка: Дробович Антон Едуардович. Кандидат філософських наук. Керівник освітніх програм Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр".

Доцент Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Експерт з питань культури і освіти Інституту суспільно-економічних досліджень.

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