Труханов назвав ймовірну причину пожежі в Одеському коледжі

В Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, де сталася пожежа з багатьма потерпілими, не було опалення, тому там могли користуватися електрообігрівачами.

Джерело: Укрінформ з посиланням на слова міського голови Одеси Геннадія Труханова під час засідання виконкому

Пряма мова: "Будемо з’ясовувати, чому не було опалення, хто винний, чому виникла пожежа".

Деталі: Міський голова спілкувався у дворі коледжу з батьками, які й розповіли йому, що в приміщенні не було опалення, тому, можливо, були включені електричні прилади.

Що було раніше: Вранці стало відомо, що в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на 3 поверсі виникла пожежа. За останніми даними в результаті пожежі загинула викладачка коледжу, госпіталізовано ще 21 особу.