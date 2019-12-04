Київ оголосив демарш Казахстану з приводу заяви президента про Крим

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Середа, 4 грудня 2019, 17:39

У МЗС України глибоко стурбовані повідомленнями ЗМІ про висловлювання президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва щодо заперечення анексії Криму Росією. Казахстанській стороні будуть зроблені відповідні демарші.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням заяву пресцентру Міністерства.

"Україна завжди розглядала Казахстан як свого партнера і друга. Принципи взаємної довіри, поваги незалежності, державного суверенітету, територіальної цілісності і непорушності кордонів, рівноправності та невтручання у внутрішні справи одна одної, а також неухильне дотримання загальновизнаних норм міжнародного права, лежать в основі міждержавних відносин між Україною і Республікою Казахстан. Ці підвалини зафіксовані у підписаному ще в 1994 році у Договорі про дружбу і співробітництво і з того часу наша держава неухильно їх дотримувалась", - сказано в заяві.

Слова Токаєва не тільки суперечать вищенаведеним засадам українсько-казахстанських стосунків, а й міжнародно-визнаній позиції, зафіксованій у резолюції ГА ООН №A/RES/68/262 від 27 березня 2014 року, кажуть у Києві.

"Особливо прикро, що такі слова президента Казахстану прозвучали напередодні міністерського засідання ОБСЄ,- організації, членами якої є обидві країни, а одним з засадничих принципів її, згідно з Гельсінським заключним актом, є повага до суверенітету та територіальної цілісності держав", - додали в МЗС.

В інтерв'ю для Deutsche Welle Токаєв заявив, що не називає те, що сталося з Кримом анексією.

"Те, що сталося, те сталося. Анексія - це занадто важке слово стосовно Криму... Від початку ми вірили в мудрість, порядність російського керівництва", - сказав президент Казахстану.

Теми: Казахстан Крим скандал


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