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СБУ затримала "єдинороса", який приїхав за українським паспортом

Середа, 4 грудня 2019, 17:25
СБУ затримала єдинороса, який приїхав за українським паспортом

Служба безпеки України повідомила, що затримала на адмінкордоні з анексованим Кримом члена російської партії "Єдина Росія" Ігоря Кучерявого.

Джерела: прес-служба СБУ

"На адміністративному кордоні із тимчасово окупованою територією АР Крим контррозвідники Служби безпеки України затримали активного прибічника анексії півострова, члена російської правлячої політичної партії "Єдина Росія" Ігоря Кучерявого".

"Контррозвідники спецслужби отримали інформацію, що член так званого Севастопольського регіонального відділення партії "Єдина Росія" планує прибути на материкову частину для отримання українського закордонного паспорта".

Деталі: В СБУ заявили, що Кучерявий відомий своєю антиукраїнською позицією. У 2014 Кучерявий сприяв російській окупації Кримського півострова. Зокрема, він причетний до організації блокпостів у Севастополі та охороні громадського порядку.

Кучерявий також був нагороджений медаллю Міноборони РФ "За возвращение Крыма" та ювілейним знаком ФСБ РФ "Ветераны спецслужб России защитникам Крыма и Севастополя".

 

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ.

Українська правда

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Теми: СБУКримРосія
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