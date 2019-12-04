Підлітка, знайденого на колії у Прилуках, не збивав поїзд – експертиза

14-річний хлопець, якого знайшли мертвим на залізничній колії в Прилуках, помер унаслідок відкритої черепно-мозкової травми та ушкодження мозку, але на тілі немає ушкоджень від ударів.

Джерело: Нацполіція

Пряма мова заступника начальника Головного слідчого управління Нацполіції Максима Цуцкірідзе: "Судмедексперт встановив, що смерть дитини настала внаслідок відкритої черепно-мозкової травми з переломами кісток черепа, обличчя та ушкодження головного мозку.

Що ключове: на тілі загиблого немає ушкоджень, які нанесли руками чи ногами, чи травм від ударів сторонніми предметами. Також немає ушкоджень, які могли б виникнути при вертикальному притисканні потяга.

Відтак версія, що підлітка збив поїзд, повністю спростована".

Деталі: При розтині печінки та нирок виявили 0,74 проміле алкоголю, а у крові померлого – кофеїн.

Поліція попросила у родичів загиблого домашній комп’ютер хлопчика.

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