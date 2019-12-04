Підлітка, знайденого на колії у Прилуках, не збивав поїзд – експертиза
14-річний хлопець, якого знайшли мертвим на залізничній колії в Прилуках, помер унаслідок відкритої черепно-мозкової травми та ушкодження мозку, але на тілі немає ушкоджень від ударів.
Джерело: Нацполіція
Пряма мова заступника начальника Головного слідчого управління Нацполіції Максима Цуцкірідзе: "Судмедексперт встановив, що смерть дитини настала внаслідок відкритої черепно-мозкової травми з переломами кісток черепа, обличчя та ушкодження головного мозку.
Що ключове: на тілі загиблого немає ушкоджень, які нанесли руками чи ногами, чи травм від ударів сторонніми предметами. Також немає ушкоджень, які могли б виникнути при вертикальному притисканні потяга.
Відтак версія, що підлітка збив поїзд, повністю спростована".
Деталі: При розтині печінки та нирок виявили 0,74 проміле алкоголю, а у крові померлого – кофеїн.
Поліція попросила у родичів загиблого домашній комп’ютер хлопчика.
Передісторія:
- 29 жовтня у Прилуках Чернігівської області на залізничній колії знайшли тіло 14-річного Дениса Чаленка.
- Поліція розглядала версію, за якою школяра збив дизель-потяг сполученням "Ніжин-Гребінка".
- Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.276 Кримінального кодексу (порушення експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людей).
- Батько загиблого з висновком поліції не погодився. На його думку, сина вбили й поклали на колії.
- 31 жовтня під відділом поліції в Прилуках палили шини з вимогою розслідувати смерть школяра.
- 1 листопада керівника поліції Прилук відсторонили від виконання службових обов’язків.