Підлітка, знайденого на колії у Прилуках, не збивав поїзд – експертиза

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Середа, 4 грудня 2019, 18:37

14-річний хлопець, якого знайшли мертвим на залізничній колії в Прилуках, помер унаслідок відкритої черепно-мозкової травми та ушкодження мозку, але на тілі немає ушкоджень від ударів.

Джерело: Нацполіція

Пряма мова заступника начальника Головного слідчого управління Нацполіції Максима Цуцкірідзе: "Судмедексперт встановив, що смерть дитини настала внаслідок відкритої черепно-мозкової травми з переломами кісток черепа, обличчя та ушкодження головного мозку.

Що ключове: на тілі загиблого немає ушкоджень, які нанесли руками чи ногами, чи травм від ударів сторонніми предметами. Також немає ушкоджень, які могли б виникнути при вертикальному притисканні потяга.

Відтак версія, що підлітка збив поїзд, повністю спростована".

Деталі: При розтині печінки та нирок виявили 0,74 проміле алкоголю, а у крові померлого – кофеїн. 

Поліція попросила у родичів загиблого домашній комп’ютер хлопчика.

Передісторія:

  • 29 жовтня у Прилуках Чернігівської області на залізничній колії знайшли тіло 14-річного Дениса Чаленка.
  • Поліція розглядала версію, за якою школяра збив дизель-потяг сполученням "Ніжин-Гребінка".
  • Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.276 Кримінального кодексу (порушення експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людей).
  • Батько загиблого з висновком поліції не погодився. На його думку, сина вбили й поклали на колії.
  • 31 жовтня під відділом поліції в Прилуках палили шини з вимогою розслідувати смерть школяра.
  • 1 листопада керівника поліції Прилук відсторонили від виконання службових обов’язків.

Українська правда
Теми: Чернігівська область поліція


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