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Злодії намагалися викрасти помічницю нардепа

Четвер, 5 грудня 2019, 13:50
Злодії намагалися викрасти помічницю нардепа

Працівники Нацполіції попередили викрадення жінки - помічника народного депутата України, яку хотіли викрасти заради викупу 500 тисяч доларів.

Джерело: пресслужба Нацполіції

Дослівно: "Зловмисників, які чітко спланували її викрадення з метою вимагання викупу у розмірі 500 тисяч доларів США, затримали. У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії".

Деталі: Правоохоронці відзначили, що фігуранти ретельно готувалися до злочину: вивчили територію поблизу місця роботи потерпілої, її графік і навіть підготували місце для подальшого утримання після викрадення.

Поліцейські отримали інформацію про підготовку до злочину у листопаді. Відомості внесли до ЄРДР за ст. "незаконне позбавлення волі або викрадення людини" та "замах на вимагання".

Затримання відбулося 4 грудня. Учасникам угруповання від 31-го до 47-ми років.  

Вирішується питання щодо оголошення їм підозри у вчиненні злочину. Відповідно до санкції статей, їм загрожує від 5-ти до 10-ти років позбавлення волі.

Українська правда

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Теми: Верховна Радаполіція
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