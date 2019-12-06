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"Зараз треба зберегти країну": Лукашенко призначив нового главу Адміністрації

П'ятниця, 6 грудня 2019, 02:35

Президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив першого заступника голови КДБ Ігоря Сергієнко главою Адміністрації президента

Джерело: tut.by з посиланням на місцеве ЗМІ

Пряма мова: "Що стосується Адміністрації президента, то, Ігор Петрович (Сергієнко), я зійшовся на вашій кандидатурі. Багато було дискусій, розмов. Що мене схилило найбільше - ваша робота в комітеті держбезпеки була пов'язана з проблемами, якими пріоритетно займається Адміністрація. Це кадри, їх чистота, політичні, соціально-політичні питання. Ви дуже добре цим володієте".

Деталі: Лукашенко підкреслив, що Адміністрація - це політичний штаб президента, фактично його обличчя.

Пряма мова: "Ви патріот, віддана справі людина, досвідчена. Треба нам попрацювати всім так, щоб нове покоління прийшло і змогло продовжити роботу, яку ми почали, змогло зберегти країну. Зараз треба зберегти країну".

Нагадаємо:

  • Попередній глава Адміністрації - Наталя Кочанова відпрацювала в АП три роки і спрямована до Ради Республіки за президентською квотою.

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Теми: ЛукашенкоБілорусь
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