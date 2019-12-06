Росія вимагає виключити окупований Крим із резолюції ОБСЄ

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П'ятниця, 6 грудня 2019, 10:22

Російська делегація в ОБСЄ вимагає виключити з декларації міністерської зустрічі, яка проходить 5-6 грудня у Братиславі, питання тимчасово окупованого Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Він зазначив, що делегація РФ наполягає на виключенні з підготовленого проєкту декларації ОБСЄ будь-яких згадок про Крим. За словами Чубарова, у документі хотіли згадати, що ОБСЄ і надалі слід приділяти увагу тимчасово окупованому Криму, використовуючи всі наявні інструменти.

"У зв’язку з цим від імені вищого представницького органу корінного народу Криму – Меджлісу кримськотатарського народу, закликаємо міністрів закордонних справ країн-учасниць ОБСЄ не піддаватись на шантаж російської делегації", - йдеться у зверненні Чубарова.

Про блокування документа повідомив також колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов, який разом з Романом Сущенком напередодні виступив перед делегатами ОБСЄ в Братиславі.

"З Ромою Сущенком після виступу в ОБСЄ. Ми говоримо про російську агресію, наших полонених, а вороги тим часом блокують включення в підсумкову резолюцію питання деокупацію Криму", - написав Сенцов у Facebook.

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Теми: ОБСЄ Крим Росія


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