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Для кожного другого українця війна на Донбасі – російська агресія

П'ятниця, 6 грудня 2019, 10:39
Для кожного другого українця війна на Донбасі – російська агресія

45% українців вважають конфлікт на Донбасі російською агресією проти України з використанням місцевих бойовиків.

Джерело: результати опитування фонду "Демініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 4 по 19 листопада 2019 року

Дослівно: "Більшість українців (45%) визначають конфлікт на Донбасі як російську агресію проти України з використанням місцевих бойовиків…

Значно меншу підтримку отримали інші точки зору, такі як: "внутрішній конфлікт в Україні, де одну зі сторін підтримує Росія" (17%),  "війна Росії з Заходом на території України" (13%), "суто внутрішній громадянський конфлікт в Україні" (12%)".

Деталі: Відзначається, що значна частина населення півдня (22%) та сходу (21%) розглядають конфлікт на Донбасі як "суто внутрішній громадянський конфлікт в Україні". Така інтерпретація найбільш поширена серед прихильників "Опозиційної платформи – За життя" – 31%.

 

Крім того 30% українців вважають, що російське вторгнення на Донбас мало на меті підкорення української держави і включення її до сфери впливу РФ. 

Ще 18% громадян вважають, що вторгнення РФ на Донбас було здійснене з метою приєднати до РФ південні та східні області України. Лише 9% громадян вірять, що метою вторгнення був захист російськомовних громадян (однак якщо на Заході так думають лише 3% громадян, то на Сході – 22%).

Значна частина опитаних не змогла дати відповіді на це запитання.  

 

Для більшості українців мета українського спротиву російській агресії полягає у тому, аби відновити територіальну цілісність та суверенітет України в міжнародно визнаних кордонах (39%) та захистити державну незалежність і право українського народу самостійно визначати власне майбутнє (31%), 21% громадян не визначилися з відповіддю на це запитання.

 

Опитування проводилося з 4 по 19 листопада 2019 року у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. В результаті польового етапу була зібрана 2041 анкета. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Опитування здійснено за фінансування представництва Європейського Союзу в Україні.

Українська правда
Теми: опитуваннясоціологіяДонбасвійнаРосія
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