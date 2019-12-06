Меркель запланувала двосторонні переговори з Зеленським і Путіним у Парижі

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П'ятниця, 6 грудня 2019, 13:03

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель в рамках саміту "нормандської четвірки" в Парижі планує провести двосторонні зустрічі з президентами України і Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві заступниці речника німецького уряду Ульріке Деммер, оприлюдненій на урядовому сайті.

За її словами, на 15:00 у Меркель заплановані двосторонні зустрічі. Спершу вона поговорить з Путіним, потім – із Зеленським. Опісля відбудеться спільна робоча сесія за участі чотирьох лідерів.

"В результаті зустрічі на найвищому рівні федеральний уряд сподівається на новий поштовх для мирного процесу та домовленість про наступні кроки", - зазначила Деммер.

Нагадаємо:

9 грудня у Парижі відбудеться зустріч лідерів країн "нормандської четвірки".

Помічник президента України Андрій Єрмак напередодні в Лондоні заявив, що найважливішим етапом виконання Мінських домовленостей є проведення місцевих виборів на територіях, які наразі не підконтрольні Україні. 

За його словами, команда президента України має готовність провести конституційну реформу за підсумками саміту, але обіцяє обмежити ці зміни питаннями децентралізації, в тому числі щодо ОРДЛО.

Читайте детальніше"Вибори, Конституція та "представники Донбасу": на що погодиться Зеленський на саміті в Парижі"

Теми: Зеленський Путін Меркель Мінські угоди


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