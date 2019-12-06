Венеційська комісія: Росія може бути в ПАРЄ попри анексію, але санкції мають підґрунтя

Парламентська асамблея Ради Європи не зобов’язана відмовляти у визнанні повноважень депутатів з держави-члена РЄ, яка анексувала частину іншої держави.

Такий висновок ухвалила у п’ятницю Європейська комісія "За демократію через право", більше відома як Венеціанська комісія (ВК).

Зміст рішення ВК, що відомий "Європейській правді", буде офіційно оприлюднений у понеділок. Цей висновок був підготовлений за запитом регламентного комітету ПАРЄ для роз’яснення того, чи має Асамблея право визнавати повноваження делегації російської Держдуми, зважаючи на те що у обранні її депутатів за партійним списками брали участь виборці з окупованого та незаконно анексованого Криму.

"Венеціанка" підтвердила, що і сама Рада Європи, і її держави члени "мають чітке зобов’язання не визнавати анексію, явно чи неявно".

Документ підкреслює, що обов’язок відмовлятися визнавати анексію поширюється також на ПАРЄ. Водночас, на думку ВК, "це не обов’язково повинно призводити до позбавлення повноважень усієї делегації тієї держави, що здійснила анексію (тобто Росії - ЄП)". Тобто наявність у складі РФ анексованого Криму ще не позбавляє російських депутатів права на участь роботі ПАРЄ.

За даними "Європейської правди", "Венеціанка" при цьому наголосила на можливості застосування інших санкцій/обмежень у ПАРЄ проти депутатів від РФ, обраних за партійними списками, лише через факт голосування за них в анексованому Криму, при чому в окремих випадках оцінювати можливе навіть повне позбавлення повноважень всіх або частини російських делегатів.

Зокрема, значення має те, чи були кримські голоси вирішальними для обрання депутатів чи партії, яка потрапила до Держдуми. ПАРЄ, ухвалюючи рішення про визнання повноважень, "має оцінювати вплив включення анексованої території на фінальні результати виборів,... та визначити, чи мають повноваження бути підтверджені або скасовані, в цілому, або частково", - підкреслює рішення ВК.

Також відзначається, що ПАРЄ може із часом збільшити перелік можливих санкцій щодо держави, що здійснила анексію.

Аналіз концентрується на тих російських депутатах, які були обрані за партійними списками, однак рішення містить непрямі вказівки на те, що мажоритарні депутати Думи, обрані в Криму, або ж члени Ради Федерації мають всі підставити не бути визнаними у якості членів асамблеї.