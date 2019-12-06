Бойовики з ОРДО шостий день не віддають тіло українського полковника

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П'ятниця, 6 грудня 2019, 18:26

Представники так званої "ДНР" не повертають тіло загиблого українського бійця.

Джерело: прес-служба СБУ

Дослівно: "Україна продовжує переговори з представниками так званої "ДНР" для повернення родині тіла загиблого співробітника спецпідрозділу ЦСО СБУ Дмитра Каплунова. З різних причин кілька разів перемовини зривалися, незважаючи на залучення до них представників авторитетних міжнародних організацій.

Українська сторона ще 2 грудня офіційно звернулась через представника Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування (СЦКК) та СММ ОБСЄ до представників "ДНР" щодо передачі тіла військовослужбовця".

Деталі: Каплунов загинув під час виконання бойового завдання в так званій "сірій зоні". Представники "ДНР" його тіло досі не повернули попри те, що Київ виконав усі вимоги.

Переговори досі тривають.

 

Передісторія:

  • 1 грудня в штабі ООС повідомили, що на Донбасі під час спроби диверсійно-розвідувальної групи бойовиків проникнути у тил позицій ОС загинули двоє українських військових. СБУ офіційно повідомила про загибель двох своїх офіцерів.
  • 3 грудня президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України посмертно з удостоєнням ордена "Золота Зірка" полковникам Денису Волочаєву та Дмитру Каплунову.

Українська правда
Теми: бойові дії Донбас


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