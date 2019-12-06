Бойовики з ОРДО шостий день не віддають тіло українського полковника

Представники так званої "ДНР" не повертають тіло загиблого українського бійця.

Джерело: прес-служба СБУ

Дослівно: "Україна продовжує переговори з представниками так званої "ДНР" для повернення родині тіла загиблого співробітника спецпідрозділу ЦСО СБУ Дмитра Каплунова. З різних причин кілька разів перемовини зривалися, незважаючи на залучення до них представників авторитетних міжнародних організацій.

Українська сторона ще 2 грудня офіційно звернулась через представника Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування (СЦКК) та СММ ОБСЄ до представників "ДНР" щодо передачі тіла військовослужбовця".

Деталі: Каплунов загинув під час виконання бойового завдання в так званій "сірій зоні". Представники "ДНР" його тіло досі не повернули попри те, що Київ виконав усі вимоги.

Переговори досі тривають.

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