Бойовики з ОРДО шостий день не віддають тіло українського полковника
Представники так званої "ДНР" не повертають тіло загиблого українського бійця.
Джерело: прес-служба СБУ
Дослівно: "Україна продовжує переговори з представниками так званої "ДНР" для повернення родині тіла загиблого співробітника спецпідрозділу ЦСО СБУ Дмитра Каплунова. З різних причин кілька разів перемовини зривалися, незважаючи на залучення до них представників авторитетних міжнародних організацій.
Українська сторона ще 2 грудня офіційно звернулась через представника Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування (СЦКК) та СММ ОБСЄ до представників "ДНР" щодо передачі тіла військовослужбовця".
Деталі: Каплунов загинув під час виконання бойового завдання в так званій "сірій зоні". Представники "ДНР" його тіло досі не повернули попри те, що Київ виконав усі вимоги.
Переговори досі тривають.
Передісторія:
- 1 грудня в штабі ООС повідомили, що на Донбасі під час спроби диверсійно-розвідувальної групи бойовиків проникнути у тил позицій ОС загинули двоє українських військових. СБУ офіційно повідомила про загибель двох своїх офіцерів.
- 3 грудня президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України посмертно з удостоєнням ордена "Золота Зірка" полковникам Денису Волочаєву та Дмитру Каплунову.