Зеленський пропонує національну ідею

45896 переглядів
Середа, 1 січня 2020, 00:14

Президент Володимир Зеленський вважає, що у новому році Україні треба жити єдиною країною не епізодично, а щодня.

Джерело: новорічне привітання глави держави

Пряма мова: "...хрести на могилах солдат, що в Тернополі, що в Кривому Розі не змагаються в патріотизмі. А коли повернулись наші моряки та полонені, ми плакали від щастя всі... Ми навчилися бути єдиною країною епізодично. У новому році нам треба бути єдиною країною кожного дня. Це має стати нашою національної ідеєю.

Навчитись жити разом, у повазі, заради майбутнього своєї країни. Адже ми уявляємо його однаково. Це успішна та квітуча країна, де немає війни. Країна, яка повернула своїх людей та свої території. Де не важливо, як названа вулиця, бо вона освітлена та заасфальтована. Де немає різниці, біля якого пам’ятника ти чекаєш дівчину, в яку ти закоханий?

І якщо ми бачимо майбутнє однаково – це повинно нас об’єднати!".

Українська правда
Теми: Зеленський


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Два телеканали показали привітання Порошенка до звернення Зеленського 1 січня 2020, 02:52
Зеленський записав вітання разом із 95-им кварталом і Кравчуком 1 січня 2020, 00:43
Вітання Зеленського: У паспорті немає рядка патріот, малорос чи ватнік. Ми всі – українці 31 грудня 2019, 23:56
Усі новини
Головні новини
В Іраку зафіксовано нові повітряні атаки
Рада може ухвалити земельну реформу вже 14 січня – радник прем’єра
До Ради подали остаточний законопроєкт про ринок землі: що він передбачає
Зеленський отримав 4,8 мільйона гривень від "Кварталу 95"
Усі новини
психологія

Зимовий смуток і як йому опиратися: поради дають психіатри

здоров'я

Вітамін D – не панацея, а зловживати ним – небезпечно

пояснює Супрун

Партнерські пологи: що варто про них знати