Зеленський пропонує національну ідею

Президент Володимир Зеленський вважає, що у новому році Україні треба жити єдиною країною не епізодично, а щодня.

Джерело: новорічне привітання глави держави

Пряма мова: "...хрести на могилах солдат, що в Тернополі, що в Кривому Розі не змагаються в патріотизмі. А коли повернулись наші моряки та полонені, ми плакали від щастя всі... Ми навчилися бути єдиною країною епізодично. У новому році нам треба бути єдиною країною кожного дня. Це має стати нашою національної ідеєю.

Навчитись жити разом, у повазі, заради майбутнього своєї країни. Адже ми уявляємо його однаково. Це успішна та квітуча країна, де немає війни. Країна, яка повернула своїх людей та свої території. Де не важливо, як названа вулиця, бо вона освітлена та заасфальтована. Де немає різниці, біля якого пам’ятника ти чекаєш дівчину, в яку ти закоханий?

І якщо ми бачимо майбутнє однаково – це повинно нас об’єднати!".