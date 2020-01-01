У Лондоні пошкодили картину Пікассо "Погруддя жінки"

Відвідувач лондонської галереї Tate Modern пошкодив картину Пабло Пікассо "Погруддя жінки".

Джерело: BBC

Деталі: Видання повідомляє, що чоловіка звинуватили у кримінальному правопорушенні у зв'язку з пошкодженням картини Пікассо вартістю 20 мільйонів фунтів стерлінгів у галереї мистецтв Tate Modern у Лондоні

Суд відправив підозрюваного, який своєї провини не визнав, під варту до попереднього слухання, що відбудеться 30 січня.

Галерея не уточнює, якої саме шкоди зазнала картина - повідомляється тільки про те, що її було зірвано зі стіни.

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