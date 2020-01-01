У Лондоні пошкодили картину Пікассо "Погруддя жінки"
Середа, 1 січня 2020, 00:54
Відвідувач лондонської галереї Tate Modern пошкодив картину Пабло Пікассо "Погруддя жінки".
Джерело: BBC
Деталі: Видання повідомляє, що чоловіка звинуватили у кримінальному правопорушенні у зв'язку з пошкодженням картини Пікассо вартістю 20 мільйонів фунтів стерлінгів у галереї мистецтв Tate Modern у Лондоні
Суд відправив підозрюваного, який своєї провини не визнав, під варту до попереднього слухання, що відбудеться 30 січня.
Галерея не уточнює, якої саме шкоди зазнала картина - повідомляється тільки про те, що її було зірвано зі стіни.
Довідка:
- Картину "Погруддя жінки" Пікассо написав у Парижі у травні 1944 року в останні місяці нацистської окупації. Вважається, що на ній зображено коханку художника Дору Маар.