Два телеканали показали привітання Порошенка до звернення Зеленського

Телеканали "Прямий" і "П'ятий" в останні хвилини старого року показали новорічне привітання колишнього президента Петра Порошенка замість привітання чинного глави держави Володимира Зеленського.

Джерело: Українська правда

Деталі: 5 канал, який належить Порошенку, та телекананал "Прямий", який пов'язують з екс-президентом, випустили в ефір його новорічне привітання приблизно о 23:57. Звернення ж Зеленського вийшло в ефір одразу після опівночі.

У своєму привітанні Порошенко теж акцентував на єданні українців та закликав "зберігати солідарність перед зовнішніми викликами попри внутрішні розбіжності".

Пряма мова: "У новорічні свята є якась магічна сила. За будь-яких обставин вони приносять непереборно гарний настрій. Хто-хто, а наша команда" Європейської солідарності "ніколи не опускає рук, ми впевнені в перемозі України і нас точно не зламаєш".

Додатково: Варто зазначити, що такий перебіг подій у себе на Facebook заздалегідь, очевидно, висміяв керівник Офісу президента Анлрій Богдан. Він запостив новорічне привітання радянського генсека Леоніда Брежнєва, додавши коментар "Дивіться сьогодні на телеканалі Прямий. Старые сказки старого сказочника".

Нагадаємо: Минулого року телеканал "1+1" Ігоря Коломойського першим показав привітання шоумена Володимира Зеленського, а після бою курантів випустив в ефір привітання тодішнього президента Петра Порошенка.