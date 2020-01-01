КНДР відмовилася від мораторію на запуск ядерних ракет — NYT

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Середа, 1 січня 2020, 04:10

У КНДР вирішили не продовжувати мораторій на випробування ядерної зброї.

Джерело: Лідер КНДР Кім Чен Ин, перадає The New York Times

Деталі: Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив 31 грудня, що його країна більше не відчуває моральних зобов'язань стосовно мораторію на випробування ядерної зброї та далекосяжних балістичних ракет.

Кім Чен Ин також заявив, що "в найближчому майбутньому" світ стане свідком нової стратегічної зброї.

Нагадаємо:

  • КНДР з 2017 року не проводила випробування ракет великої дальності та ядерної зброї.

Теми: КНДР ядерна зброя


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