В Україні більше не діє депутатська недоторканність

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Середа, 1 січня 2020, 06:15
фото - УНІАН

З 1 січня 2020 року в Україні набув чинності закон про скасування депутатської недоторканності.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Згідно з прийнятими змінами, стаття 80 Конституції України викладається в новій редакції, яка не містить положень про те, що народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність, і вони не можуть без згоди Верховної Ради бути притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.

У той же час, згідно з новою редакцією статті 80-ї Конституції, народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Крім того, напередодні нового року президент України Володимир Зеленський підписав прийнятий Радою закон (законопроект №2237), який привів у відповідність з Конституцією законодавство в частині недоторканності нардепів. Згідно з прийнятими змінами, клопотання про дозвіл на затримання, про запобіжний захід (утримання під вартою домашній арешт), проведення інших слідчих розшукових дій повинні бути узгоджені з генеральним прокурором.

Вести досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих проти народних депутатів, мають право слідчі НАБУ і центрального апарату ГБР.

Що було раніше: 18 грудня Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт "Слуг народу" №2237, який, на думку інших фракцій, концентрує владу у руках генпрокурора та запроваджує "контрольовану" недоторканність народних депутатів.

Теми: корупція Верховна Рада


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