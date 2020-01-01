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Оператор ГТС: Створено усі умови для безперервного транзиту ЄС з 1 січня

Середа, 1 січня 2020, 07:37
Оператор ГТС: Створено усі умови для безперервного транзиту ЄС з 1 січня

Новий український оператор ГТС підписав угоди з операторами газотранспортної системи Польщі, Угорщини, Румунії, Молдови, Словаччини та Росії, таким чином створено усі технічні та правові підстави для транзиту газу через українську ГТС з РФ до європейських країн з 1 січня 2020 року.

Джерело: повідомлення Оператора ГТС України (ОГТСУ), гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон

Дослівно: "Маємо угоди зі всіма суміжними операторами ГТС. У Брюселі Оператор ГТС України підписав зі словацьким оператором EUSTREAM технічний договір про взаємодію (interconnection agreement) за європейськими правилами з 1 січня 2020 року в точках Будінце та Ужгород-Велке Капушани"..

"Напередодні у Відні ОГТСУ уклав міжоператорську угоду з ПАО "Газпром", оператором російської газотранспортної системи". 

Деталі: В Оператора ГТС нагадали, що договір про взаємодію суміжних операторів ОГТСУ та "Газпрому" входив до пакету угод, необхідних для продовження транзиту газу територією України до 2025 року.

Раніше оператор української ГТС не міг почати працювати з "Газпромом" та іншими сусідніми операторами за стандартними європейськими правилами, зазначили в ОГТСУ.  Така можливість була блокована довгостроковим транзитним контрактом між НАК "Нафтогаз України" і "Газпромом", який завершився 1 січня 2020 року. 

Станом на ранок 1 січня в ОГТСУ повідомили, що до ЄС вже транспортовано перші кубометри газу за новим транзитним контрактом.

Дослівно: "Відтепер уже - за європейськими правилами в міждержавних точках.  ГТС працює у штатному режимі".

Пряма мова гендиректора ОГТСУ Сергія Макогона:  "Опрацювали всі номінації щодо транзиту у рамках виконання новогу договору. Ми довели що спроможні працювати за новими європейськими правилами". 

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Нагадаємо, 

  • 19 грудня Україна та Росія досягли принципової згоди про новий контракт щодо транзиту російського газу через територію України.
  • Представники Європейської комісії, України та Російської Федерації 20 грудня досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.
  • За підсумками переговорів НАК "Нафтогаз" та "Газпром" підписали новий контракт на транзит газу на п’ять років та домовились про відкликання та врегулювання судових спорів
  • Дія поточного 10-річного контракту закінчується 1 січня.
  • За даними Кабінету міністрів України, новий контракт з РФ стане фактором зниження ціни газу на ринку. 

Українська правда

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Теми: газСловаччина
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