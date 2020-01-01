Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні підросла мінімалка та соцдопомога сім'ям з прийомними дітьми

Середа, 1 січня 2020, 10:42
В Україні підросла мінімалка та соцдопомога сім'ям з прийомними дітьми

З 1 січня мінімальна заробітна плана зросла на 550 гривень та становить 4723 грн. 

Джерело: закон про Держбюджет України на 2020 рік, пише Hromadske, міністр соцполітики Юлія Соколовська

Деталі: Прожитковий мінімум залишиться таким самим, як і в грудні 2019 року — 2102 гривні на місяць. Упродовж 2020 року його планують двічі підвищувати — у липні та грудні. Однак скільки він становитиме після підвищення, поки невідомо.

Також з 1 січня до 28,31 грн збільшується мінімальний розмір оплати праці за 1 годину. Раніше цей показник становив 25,13 грн.

Нова мінімальна зарплата та прожитковий мінімум автоматично підвищать податки для фізичних осіб-підприємців (ФОПів), які мають спрощену систему оподаткування.

ФОПи першої групи щомісяця повинні будуть платити 1039,06 грн ЄСВ та 210,2 грн єдиного податку (разом 1249,26 грн); ФОПи другої групи — 1039,06 грн ЄСВ та 944,6 грн єдиного податку (разом 1983,66 грн на місяць); ФОПи третьої групи платитимуть ЄСВ (ті ж самі 1039,06 грн на місяць), розмір єдиного податку залежатиме від доходу (3% доходу, якщо ФОП є платником ПДВ, та 5% — якщо ні).

Також з 1 січня підвищуються виплати на сімейні форми виховання. 

Пряма мова Соколовської: "З 1 січня 2020 року підвищено розміри державної соціальної допомоги із 2 до 2,5 прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку, а для дітей з інвалідністю – з 2 до 3,5 прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку з метою підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в патронатних, прийомних сім’ях, у дитячих будинках сімейного типу". 

"Збільшується розмір грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам: із 70 % прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку за кожну дитину-вихованця та кожну прийомну дитину до 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожну дитину-вихованця та кожну прийомну дитину". 

Деталі: Соколовська додала, що відтепер виплати йтимуть до місцевих бюджетів напряму з бюджетної програми Мінсоцполітики, а не з держбюджету, як це було раніше. 

"Українська правда" у Threads

Теми: грошісоцвиплатибюджет
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
гроші
Україна отримала другий транш від МВФ на 890 мільйонів доларів
Помста, гроші та Вагнер. Про розлюднення ворога і криваві мільярди
Іспанія виділить 55 млн євро на школи і підтримку малого та середнього бізнесу в Україні
Останні новини
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
Усі новини...
Реклама: