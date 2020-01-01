В Україні підросла мінімалка та соцдопомога сім'ям з прийомними дітьми

З 1 січня мінімальна заробітна плана зросла на 550 гривень та становить 4723 грн.

Джерело: закон про Держбюджет України на 2020 рік, пише Hromadske, міністр соцполітики Юлія Соколовська

Деталі: Прожитковий мінімум залишиться таким самим, як і в грудні 2019 року — 2102 гривні на місяць. Упродовж 2020 року його планують двічі підвищувати — у липні та грудні. Однак скільки він становитиме після підвищення, поки невідомо.

Також з 1 січня до 28,31 грн збільшується мінімальний розмір оплати праці за 1 годину. Раніше цей показник становив 25,13 грн.

Нова мінімальна зарплата та прожитковий мінімум автоматично підвищать податки для фізичних осіб-підприємців (ФОПів), які мають спрощену систему оподаткування.

ФОПи першої групи щомісяця повинні будуть платити 1039,06 грн ЄСВ та 210,2 грн єдиного податку (разом 1249,26 грн); ФОПи другої групи — 1039,06 грн ЄСВ та 944,6 грн єдиного податку (разом 1983,66 грн на місяць); ФОПи третьої групи платитимуть ЄСВ (ті ж самі 1039,06 грн на місяць), розмір єдиного податку залежатиме від доходу (3% доходу, якщо ФОП є платником ПДВ, та 5% — якщо ні).

Також з 1 січня підвищуються виплати на сімейні форми виховання.

Пряма мова Соколовської: "З 1 січня 2020 року підвищено розміри державної соціальної допомоги із 2 до 2,5 прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку, а для дітей з інвалідністю – з 2 до 3,5 прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку з метою підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в патронатних, прийомних сім’ях, у дитячих будинках сімейного типу".

"Збільшується розмір грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам: із 70 % прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку за кожну дитину-вихованця та кожну прийомну дитину до 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожну дитину-вихованця та кожну прийомну дитину".

Деталі: Соколовська додала, що відтепер виплати йтимуть до місцевих бюджетів напряму з бюджетної програми Мінсоцполітики, а не з держбюджету, як це було раніше.