Викривачам корупції тепер платитимуть

Зміни до закону "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції набули чинності.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Відповідно до закону, вносяться зміни стосовно визначення правового статусу викривачів корупції, їхніх прав і гарантій захисту, забезпечення умов для розкриття інформації про корупцію.

Право на винагороду має викривач, який повідомив про корупційний злочин, грошовий розмір предмета якого або завдані державі збитки від якого у 5 тисяч і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму.

Розмір винагороди викривачам корупції має становити 10% від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину. Розмір винагороди встановлюватися після ухвалення обвинувального вироку суду та не може перевищувати 3 тисяч мінімальних заробітних плат, установлених на час вчинення злочину.

Джерелами надходження коштів для реалізації закону пропонується визначити кошти, що надходять від відшкодування збитків державі, від сплати санкцій (штрафів тощо) за рішеннями судів, прийнятими у справах щодо вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, у яких показання викривача містять важливу інформацію для притягнення винної особи до відповідальності.

Додатковим джерелом фінансування заходів щодо забезпечення безпеки викривачів та виплати компенсацій викривачам може стати скорочення видатків на утримання правоохоронних органів у зв'язку з тим, що завдяки ефективному законодавчому регулюванню діяльності викривачів корупції очікується зменшення кількості корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

Повідомляти про корупційні злочини можна через ЗМІ, громадські об'єднання та професійні спілки.

НАБУ та НАЗК зобов'язані створити захищені анонімні канали зв'язку (канали онлайн-зв'язку, анонімні гарячі лінії, електронні поштові скриньки та інше), через які викривач може здійснити повідомлення, гарантовано зберігаючи свою анонімність.

Анонімні повідомлення про можливі корупційні правопорушення підлягають перевірці у строк не більше 15-ти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний строк перевірити інформацію неможливо, відповіднbq орган має продовжити строк розгляду повідомлення до 30 днів.

Для захисту прав і представництва своїх інтересів викривач може користуватися усіма видами правової допомоги, передбаченої законом "Про безоплатну правову допомогу" або залучити адвоката самостійно.