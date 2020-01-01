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Албанія почала головування в ОБСЄ: Україна серед головних пріоритетів

Середа, 1 січня 2020, 11:39
Албанія почала головування в ОБСЄ: Україна серед головних пріоритетів

Албанія 1 січня розпочала річне головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі, одним з основних пріоритетів якого буде "криза в і наволо України".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення на сайті ОБСЄ.

"Вступ на посаду голови ОБСЄ є справді історичним моментом для Албанії: з країни, що знаходилась під жорстоким комуністичним режимом,  ми стали одним з тих, кому випала честь очолити цю організацію. Головування в ОБСЄ знаменує собою кульмінацію нашої значної трансформації",-заявив сьогодні прем'єр-міністр і міністр Європи та закордонних справ Еді Рама, вступаючи на посаду діючого голови ОБСЄ.

За його словами, головування в організації в 2020 році грунтується надосягенні  трьох важливих цілей: зосередження уваги на засадах шляхом спільного сумлінного виконання всеосяжного комплексу політичних зобов'язань; досягнення змін на місцях шляхом запобігання ескалації конфліктам, моніторингу виборів, підтримки реформ або поліпшення безпеки та процвітання громадян; продовження зміцнення діалогу, натхненного 30-ю річницею Паризької хартії.

Пріоритети албанського голови охоплюють всі три аспекти всеосяжної концепції безпеки ОБСЄ. Рама виділив деякі ключові питання, які будуть включені в порядок денний.

Криза в Україні і навколо неї залишається насущною проблемою безпеки в Європі", - сказав Рама.

Варто зазначити, що у 2020 році Україна планує відкрити посольство в Албанії.

 "Зусилля по врегулюванню конфліктів будуть знаходитися в центрі порядку денного албанського головування, оскільки неприпустимо, щоб затяжні конфлікти в нашому регіоні продовжували забирати людські життя. ОБСЄ зарекомендувала себе як організація, яка не тільки може швидко розгортатися в районах конфліктів, але і іноді може робити це там, де ніхто інший не може" –заявив він.

"Жінки, як і раніше, найбільше страждають від нестабільності і конфліктів. Вони також несправедливо виключені з мирних переговорів. Саме тому ми зосередимо свою увагу на боротьбі з насильством щодо жінок, так і на підвищення ролі жінок у забезпеченні миру і безпеки",-підкреслив новий діючий голова. 

Спираючись на імпульс, створений попередніми головуваннями, зазначив Рама, Албанія буде зміцнювати роботу ОБСЄ по боротьбі з корупцією.

"Оскільки ОБСЄ широко визнана світовим лідером у боротьбі з торгівлею людьми, в 2020 році ми продовжимо підтримувати діяльність ОБСЄ у цій галузі"- сказав Еді Рама

"Ми повинні активізувати наші зусилля по боротьбі з дискримінацією і заохоченню прав людини і основних свобод" – додав він.

Чинний голова ОБСЄ Еді Рама представить пріоритети Албанії Постійній раді ОБСЄ 9 січня у Відні. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ОБСЄАлбаніяУкраїна
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