В Україні почали діяти нові ціни на газ

З 1 січня в Україні почали діяти гарантована та ринкова ціни на газ для населення.

Про це йдеться у статті "Ціни на газ, зарплати, податки для ФОПів та нові поштові тарифи: що змінюється з 1 січня 2020" на Економічній правді.

За домовленостями з МВФ, з 1 січня 2020 року усі українці повинні платити за газ ринкову ціну. Але щоб захистити населення від коливання цін, Кабмін увів так звану "страхову ціну", тобто фіксацію ціни на певному рівні.

Це означає, що в українців з 1 січня буде два варіанти, як платити за газ для дому: або за гарантованою (яка діятиме до кінця кварталу), або за ринковою цінами.

Страхова ціна "Нафтогазу" становить 6 961 грн за тисячу кубометрів з ПДВ — її визначили на підставі котирувань на найбільшій європейській газовій біржі. Така ціна на 7% менша, ніж у першому кварталі 2019 року.

Кінцева ж вартість газу залежатиме від тарифів на транспортування, які встановлює Нацкомісія з тарифів. Якщо виходити з тарифів у листопаді, вартість газу може становити близько 8 тис грн за тисячу кубометрів.

Ця ціна збігається з квартальною гарантованою ціною. Квартальна ціна діятиме автоматично для всіх споживачів. У "Нафтогазі" порахували, що якщо транзит продовжиться,програма з гарантованою ціною може завдати споживачам збитків.

За словами голови Мінекоенерго Олексія Оржеля, після підписання угоди про транзит газ може стати чи не найдешевшим за всю історію перемовин.

"Тоді споживачі із страховою ціною не виграють, бо на ринку буде менша ціна", — попередив він.

Це не стосується мешканців багатоквартирних будинків, які не можуть впливати на цей процес. В їхньому випадку все залежить від комунальних підприємств, які надають їм послуги. Останні так само можуть скористатися пропозицією "Нафтогазу".

Є й інші новини: платіжки за теплову енергію за грудень 2019 року за рахунок їх коригування відповідно до ринкової ціни на газ у грудні можуть бути знижені на 300-400 грн.

"За нашими підрахунками, вже в грудні, якщо правильно здійснити ці нарахування, людина може отримати в своїй "платіжці" на 300-400 грн менше. Це дуже відчутно", — заявив напередодні прем’єр Олексій Гончарук.

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