Під Новий рік в Карпатах врятували 11 туристів

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Середа, 1 січня 2020, 14:25

31 грудня у Карпатах врятували 11 туристів. 

Джерело: пресслужба управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Львівській обл.

Деталі: За даними ДСНС, у вівторок протягом дня рятувальники надали допомогу шістьом лижникам, які травмувались під час катання на горі Високий Верх на Закарпатті.

Рятувальники транспортували потерпілих до підніжжя гори де служба медицини надала їм фахову медичну допомогу. 

Крім того 31 грудня було надано допомогу групі з 5 туристів, які заблукали під час прогулянки на г.Секул біля н.п.Коростів.

Дослівно: "На пошуки була відправлена Славська пошуково – рятувальна група в кількості 6 рятувальників, незабаром туристів було знайдено, медичної допомоги вони не потребували".

Теми: святкування ДСНС


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