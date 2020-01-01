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Перед маршем націоналістів у Києві посилили заходи безпеки

Середа, 1 січня 2020, 16:40
Марш до дня народження Бандери 2019 року
Фото Ельдара Сарахмана, УП

У Києві в середу ввечері відбудеться смолоскипна хода до дня народження Степана Бандери, правоохоронці посилили заходи безпеки в центрі міста.

Джерело: поліція Києва

Дослівно: "За порядком під час запланованої ходи з нагоди 111-ї річниці від дня народження Степана Бандери у посиленому режимі стежать працівники поліції та військовослужбовці Національної гвардії України.

Відповідно до раніше поданої заявки сьогодні у центрі столиці заплановано проведення заходу за масовою участю громадян. Працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування у посиленому режимі, аби не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення акції".

Деталі: Правоохоронці також звертаються до організаторів та учасників заходів з проханням дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконанні ними службових обов’язків.

Разом з тим, як повідомляється на сторінці заходу, традиційна смолоскипна хода до дня народження Бандери розпочнеться о 18:00 у парку Тараса Шевченка.

Українська правда

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Теми: Київакціїполіціянаціоналісти
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