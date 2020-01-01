"Новорічні" пожежі: замикання гірлянди, вибух салюту, петарди на балконі

У новорічну ніч в Україні стався ряд пожеж, спричинених порушенням правил безпеки при користуванні електрогірляндами та піротехнікою.

Джерело: Держслужба з надзвичайних ситуацій

Деталі: 31 грудня в 23:15 до Служби порятунку "101" м. Херсона надійшла інформація про те, що горить балкон та житлова кімната квартири на 8 поверсі багатоповерхівки по вул. 28-ї Армії.

По прибуттю надзвичайники побачили, що полум’я вже перекинулось на балкон 9-го поверху. Локалізували загорання о 23:38 і повністю ліквідували о 01:15. Площа пожежі двох балконів склала 30 кв. м. З мешканців багатоквартирного будинку ніхто не постраждав. Господарів квартири з 8-го поверху на той момент не було вдома.

Ймовірна причина загоряння – випадкове попадання піротехнічного виробу.

ДСНС у Херсонській області

1 січня о 07:05 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу у дев’ятиповерховому житловому будинку на вул. Краснодарській, 171е у Немишлянському районі Харкова. З нього стало відомо про загоряння у квартирі на шостому поверсі.

По прибуттю рятувальники встановили, що з вікна зазначеної квартири йде щільний дим, а на її балконі перебуває підліток, котрий потребує допомоги. Рятувальники врятували 14-річного хлопця за допомогою пожежної автодрабини.

ДСНС у Харківській області

В цей час ланка газодимозахисної служби пішла у розвідку і у задимленій оселі відшукала матір врятованого хлопчика. 44-річна жінка наковталась диму і вже ледь трималась на ногах. Бійці ДСНС евакуювали її на свіже повітря і передали медикам швидкої медичної допомоги. Матір з дитиною з підозрою на отруєння чадним газом госпіталізували до 4-ї міської лікарні.

Рятувальники встановили, що пожежа відбувалась на кухні. Там горіла новорічна ялинка, кухонні меблі та домашні речі на площі 5 кв.м. Вогонь локалізували двома пожежними стволами о 07:55. Повністю його приборкали о 08:21. За попередніми даними, причиною виникнення пожежі могло стати коротке замикання новорічної гірлянди.

Крім того, 1 січня до реанімаційного відділення обласної лікарні з опіками обличчя та переломами черепа і кістки правого ока госпіталізовано 40-річного мешканця с. Миколаївка Ємільчинського району Житомирської області.

"Як з’ясувалося, напередодні, під час святкування новорічного вечора у сільському клубі чоловік запалив салют, від чого останній різко вибухнув. Очевидці події відразу ж викликали медиків, які госпіталізували травмованого до медичного закладу", - йдеться в повідомленні.

Також 31 грудня о 16:26 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в будинку культури площею 200 м кв. в с. Трійця Радехівського району Львівської області.

По прибуттю надзвичайники побачили, що уся будівля була у вогні, через щільне задимлення рятувальникам довелось працювати в апаратах захисту органів дихання. Пожежу вдалось локалізувати о 17:23 та повністю ліквідувати о 18:10. Вогнем знищено дах та перекриття на площі 200 кв м. На місці пожежі ніхто не постраждав, причини встановлюються.

1 січня о 02:14 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в дев’ятиповерховому житловому будинку по вулиця Європейська в місті Бердянськ.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в одній із квартир на балконі дев‘ятого поверху горить пластикова обшивка балкону, на загальній площі 1 м. кв. О 02:24 бійці ДСНС локалізували загорання, а о 02:28 – повністю ліквідували.

Схожий випадок стався раніше у місті Запоріжжя по вулиці Михайлова у Дніпровському районі, о 00:30 надійшло повідомлення про загоряння домашніх речей на балконі другого поверху п’ятиповерхового житлового будинку на площі 2 м. кв. Ліквідовано власником квартири до прибуття підрозділу ДСНС.

"Ймовірно, причиною обох пожеж став вибух петарди, які потрапили на балкон ззовні. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування", - зазначили в ДСНС.

Загалом 31 грудня в Україні виникло 105 пожеж у житловому секторі, на яких загинуло 12 громадян та травмувалося ще 4 осіб.