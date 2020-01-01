У новорічну ніч у Мукачеві стріляли з гранатомета

Правоохоронці Мукачева встановлюють особу правопорушника, який у новорічну ніч здійснив постріл з ручного гранатомета на вулиці Ференца Ліста.

Джерело: поліція Закарпатської області

Деталі: 31 грудня о 23:30 на службу "102" надійшло повідомлення від мешканця Мукачева про те, що на вулиці Ференца Ліста невідома особа здійснила постріл з предмету, схожого на ручний гранатомет.

На місце події негайно виїхало керівництво Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, керівництво Мукачівського відділу поліції, криміналістична лабораторія слідчого управління ГУНП в Закарпатській області, вибухотехніки та слідчо-оперативна група Мукачівського відділу поліції в повному складі.

Дослівно: "Наразі відомо, що внаслідок пострілу потерпілих немає. Пошкоджено огорожу одного із дворогосподарств. На місці події залишилась частина від снаряда".