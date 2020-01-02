Джуліані готовий дати свідчення у справі про імпічмент Трампа

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Четвер, 2 січня 2020, 04:45

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані готовий дати свідчення в рамках розгляду справи про імпічмент Трампа.

Джерело: телеканал ABC

Пряма мова: "Я буду свідчити, я буду проводити демонстрації... Або я зроблю те, що у мене виходить найкраще, я б із задоволенням зайнявся цією справою"

Деталі: Адвокат також висловив готовність представляти інтереси президента США на цьому процесі. Крім того, Джуліані заявив, що переверне справу проти демократів, які почали процес імпічменту республіканця Трампа.

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Нагадаємо:

  • Комітет з розвідки Палати представників Конгресу США оприлюднив звіт про імпічмент зі звинуваченням президента Дональда Трампа у зловживанні владою та перешкоджанні Конгресу.
  • Звіт ґрунтується на публічних і закритих свідченнях дипломатів та інших посадових осіб в адміністрації президента.
  • Свідки докладно описали, як президент і його союзники змушували Україну оголосити про розслідування діяльності колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та інших демократів.
  • При цьому Трамп затримав майже 400 мільйонів доларів військової допомоги США для України, пообіцявши - в обмін на заяву про розслідування - допомогу розблокувати і зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.
  • Трамп назвав "сміховинними" офіційні звинувачення оприлюднені у Палаті представників.

Теми: США Трамп


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