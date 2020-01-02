Джуліані готовий дати свідчення у справі про імпічмент Трампа

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані готовий дати свідчення в рамках розгляду справи про імпічмент Трампа.

Джерело: телеканал ABC

Пряма мова: "Я буду свідчити, я буду проводити демонстрації... Або я зроблю те, що у мене виходить найкраще, я б із задоволенням зайнявся цією справою"

Деталі: Адвокат також висловив готовність представляти інтереси президента США на цьому процесі. Крім того, Джуліані заявив, що переверне справу проти демократів, які почали процес імпічменту республіканця Трампа.

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