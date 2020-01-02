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Святкування Нового року в Італії: один загинув і понад 200 поранені

Четвер, 2 січня 2020, 07:33
Святкування Нового року в Італії: один загинув і понад 200 поранені

В Італії під час святкування Нового року загинула одна людина, 204 отримали поранення.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: За даними МВС Італії, основною причиною травм стали петарди.

11 з постраждалих перебувають у важкому стані.

Випадок загибелі людини стався в області Марке. Чоловік упав з обриву, коли намагався спуститися нижче, щоб загасити пожежу, спричинену святковою піротехнікою.

Відзначається, що це найважчі "втрати" за новорічну ніч у країні за останні шість років.

"Українська правда" у Threads

Теми: Італіясвяткуванняжертви
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