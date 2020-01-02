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У 2019 року в Україну ввезли понад 4,3 тисячі російських видань

Четвер, 2 січня 2020, 12:26
У 2019 року в Україну ввезли понад 4,3 тисячі російських видань

Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення дозволив ввезення в Україну 4,314 тис. найменувань російської видавничої продукції в 2019 році.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Наразі в реєстрі видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення і розповсюдження на території України, оприлюдненому на сайті Держкомтелерадіо, перебуває 15 131 видання, з яких 4 314 були дозволені до ввезення в 2019 році.

Згідно з реєстром, у 2019 році дозвіл дано на ввезення понад 27,4 млн примірників видавничої продукції. Більшість у цьому переліку - світова класика і перекладені на російську мову твори іноземних авторів.

Нагадаємо: У 2018 році Держкомтелерадіо дозволило ввезення в Україну майже 14,5 тис. російських видань.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росія
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