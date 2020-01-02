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Горів тепловоз пасажирського поїзда "Харків-Херсон"

Четвер, 2 січня 2020, 16:04
Горів тепловоз пасажирського поїзда Харків-Херсон

У четвер загорівся тепловоз пасажирського потягу "Харків-Херсон".

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Деталі: Інцидент стався біля станції Любине в Снігурівському районі Миколаївської області.

Машиніст, його помічник та провідники намагались загасити займання вогнегасниками, але це їм не вдалось.

О 12:00 вогнеборці локалізували пожежу, о 12:35 ліквідували на площі 10 м кв, її імовірна причина – замкнення високовольтної камери секції Б тепловоза 2Т10УТ0070.

 

Тепловоз відчепили від вагонів потягу та відігнали на безпечну відстань. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Українська правда
Теми: надзвичайна подія
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