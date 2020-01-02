Чоловік прийшов у гості і кинув гранату на подвір'я

1 січня місцевий мешканець Авдіївки кинув гранату на подвір’я знайомого.

Джерело: прес-служба поліції Донеччини

Дослівно: "Поліцейські встановили, що 36-річний місцевий мешканець прийшов у гості до своїх знайомих та прихопив із собою гранату. Господар оселі не був радий гостю та випроводив його зі свого подвір’я. Ображений зловмисник кинув на подвір’я боєприпас, від розриву якого і постраждав чоловік (господар будинку)".

Деталі: Пораненого госпіталізували. Зловмисника затримали вже через кілька годин в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Той перебував у стані алкогольного сп’яніння. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.