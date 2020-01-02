Чоловік прийшов у гості і кинув гранату на подвір'я

7147 переглядів
Четвер, 2 січня 2020, 17:55

1 січня місцевий мешканець Авдіївки кинув гранату на подвір’я знайомого.

Джерело: прес-служба поліції Донеччини

Дослівно: "Поліцейські встановили, що 36-річний місцевий мешканець прийшов у гості до своїх знайомих та прихопив із собою гранату. Господар оселі не був радий гостю та випроводив його зі свого подвір’я. Ображений зловмисник кинув на подвір’я боєприпас, від розриву якого і постраждав чоловік (господар будинку)".

Деталі: Пораненого госпіталізували. Зловмисника затримали вже через кілька годин в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Той перебував у стані алкогольного сп’яніння. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Українська правда
Теми: Донбас кримінал


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Окупанти 2 рази порушили режим тиші на Донбасі 2 січня 2020, 18:10
У Росії заявили, що видали майже 200 тисяч своїх паспортів жителям Донбасу 2 січня 2020, 13:48
Втрати бойовиків у минулому році перевищили 1,5 тисячі осіб – розвідка 2 січня 2020, 12:25
Усі новини
Головні новини
В Іраку зафіксовано нові повітряні атаки
Рада може ухвалити земельну реформу вже 14 січня – радник прем’єра
До Ради подали остаточний законопроєкт про ринок землі: що він передбачає
Зеленський отримав 4,8 мільйона гривень від "Кварталу 95"
Усі новини
поради

Як розмовляти з маленькими дітьми? 11 порад, які допоможуть почуватися впевнено

поради

Три ознаки, що потрібно змінити раціон домашнього улюбленця

сім'я

5 реалістичних способів отримати максимум від сімейного обіду чи вечері